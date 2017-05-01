موجة انتقادات واسعة للقيصر''كاظم الساهر'' بعد تعويضه لْمجرد في إشهار رمضان ﻿

عبر عدد من محبي ومعجبي القيصر ''كاظم الساهر'' عن استغرابهم من ظهور النجم العراقي صاحب الإحساس المرهف و الأغنية الهادفة في أول تجربة إشهارية له بالمغرب في إشهار لشركة مغربية مشهورة تنشط في مجال

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

عبر عدد من محبي ومعجبي القيصر ''كاظم الساهر'' عن استغرابهم من ظهور النجم العراقي صاحب الإحساس المرهف و الأغنية الهادفة في أول تجربة إشهارية له بالمغرب في إشهار لشركة مغربية مشهورة تنشط في مجال العقار و السكن مقابل مبلغ ضخم .

وتداولت عدد من صفحات موقع التواصل الإجتماعي شريط الإشهار مرفوقا بعدد من تعاليق الغضب والانتقاد للنجم العربي والتي اعتبرت أن ''كاظم'' فضل بيع تاريخه الفني باقتحامه لمجال الإشهار, فيما رأى البعض الآخر أن الإشهار الذي صوره الفنان العراقي المقيم بالمغرب ليس من مستواه و مستوى تاريخه الفني الطويل .



و كانت شركات العقار الأولى في المغرب، قد اختارت النجم العراقي كاظم الساهر لتقديم وصلة إشهار لها، تخص شهر رمضان الكريم, وقد تم تصويرالإشهار بمدينة بوزنيقة و مراكش، بحضور عدد من الأطفال .

وكانت الشركة المذكورة قد أكدت في وقت سابق أن عقدها مع ''البوب سطار'' سعد لمجرد لازال ساري المفعول الى غاية متم شهر يونيو المقبل و أن خبر فسخه مجرد إشاعة.