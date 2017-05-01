 موجة انتقادات واسعة للقيصر''كاظم الساهر'' بعد تعويضه لْمجرد في إشهار رمضان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي هوية الموقوفين المُوالين للزفزافي على خلفية أحداث مدينة الحسيمة | مجتمع

هذه هي هوية الموقوفين المُوالين للزفزافي على خلفية أحداث مدينة الحسيمة

عمود ريزو يخرج آباء و أولياء تلاميذ أشهر مؤسسة بالبيضاء إلى الشارع في أول أيام رمضان | مجتمع

عمود ''ريزو'' يخرج آباء و أولياء تلاميذ أشهر مؤسسة بالبيضاء إلى الشارع في أول أيام رمضان

يا ربي السلامة : جريمة قتل أخرى تهز المحمدية في رمضان+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

''يا ربي السلامة'' : جريمة قتل أخرى تهز المحمدية في رمضان+تفاصيل مروعة

بالفيديو..وزارة الصحة تكشف حقيقة نقل سيدة مريضة على نعش بجماعة فم العنصر ضواحي بني ملال | مجتمع

بالفيديو..وزارة الصحة تكشف حقيقة نقل سيدة مريضة على نعش بجماعة فم العنصر ضواحي بني ملال

الحموشي يتدخل بشكل رائع في قضية عناصر الشرطة الذين تعرضوا للإصابات والتعنيف من طرف مشاغبي احتجاجات الحسيمة.. | بوليتيك

الحموشي يتدخل بشكل رائع في قضية عناصر الشرطة الذين تعرضوا للإصابات والتعنيف من طرف مشاغبي

عاجل...إعتقال 37 مشتبها به من زعماء احتجاجات الريف | بوليتيك

عاجل...إعتقال 37 مشتبها به من زعماء احتجاجات الريف

بعد 17 عام من المحاولة...إمرأة تضع ستة توائم بصحة جيدة | بوليتيك

بعد 17 عام من المحاولة...إمرأة تضع ستة توائم بصحة جيدة

مثير.. شوفوا أشنو لقاو فشاحنتين فطريق أكادير | حوادث و حقوق

مثير.. شوفوا أشنو لقاو فشاحنتين فطريق أكادير

مثير.. تفاصيل المواجهات العنيفة التي اندلعت بين سكان قلعة السراغنة بسبب إمام مسجد | حوادث و حقوق

مثير.. تفاصيل المواجهات العنيفة التي اندلعت بين سكان قلعة السراغنة بسبب إمام مسجد

الدولة غير العنيدة

موجة انتقادات واسعة للقيصر''كاظم الساهر'' بعد تعويضه لْمجرد في إشهار رمضان

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 11:08 موجة انتقادات واسعة للقيصركاظم الساهر بعد تعويضه لْمجرد في إشهار رمضان | ثقافة و فنون
موجة انتقادات واسعة للقيصر''كاظم الساهر'' بعد تعويضه لْمجرد في إشهار رمضان
عبر عدد من محبي ومعجبي القيصر ''كاظم الساهر'' عن استغرابهم من ظهور النجم العراقي صاحب الإحساس المرهف و الأغنية الهادفة في أول تجربة إشهارية له بالمغرب في إشهار لشركة مغربية مشهورة تنشط في مجال

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

عبر عدد من محبي ومعجبي القيصر ''كاظم الساهر'' عن استغرابهم من ظهور النجم العراقي صاحب الإحساس المرهف و الأغنية الهادفة في أول تجربة إشهارية له بالمغرب في إشهار لشركة مغربية مشهورة تنشط في مجال العقار و السكن مقابل مبلغ ضخم .

وتداولت عدد من صفحات موقع التواصل الإجتماعي شريط الإشهار مرفوقا بعدد من تعاليق الغضب والانتقاد للنجم العربي والتي اعتبرت أن ''كاظم'' فضل بيع تاريخه الفني باقتحامه لمجال الإشهار, فيما رأى البعض الآخر أن الإشهار الذي صوره الفنان العراقي المقيم بالمغرب ليس من مستواه و مستوى تاريخه الفني الطويل .

و كانت شركات العقار الأولى في المغرب، قد اختارت النجم العراقي كاظم الساهر لتقديم وصلة إشهار لها، تخص شهر رمضان الكريم, وقد تم تصويرالإشهار بمدينة بوزنيقة و مراكش، بحضور عدد من الأطفال .
وكانت الشركة المذكورة قد أكدت في وقت سابق أن عقدها مع ''البوب سطار'' سعد لمجرد لازال ساري المفعول الى غاية متم شهر يونيو المقبل و أن خبر فسخه مجرد إشاعة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سعد لمجرد كتظم الساهر رمضان الكريم شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد..أول رمضان لسعد لمجرد و عائلته خارج المغرب | ثقافة و فنون

انفراد..أول رمضان لسعد لمجرد و عائلته خارج المغرب

بالفيديو.. رامز جلال يبكي خلال حوار له بخصوص برنامجه الرمضاني الجديد رامز تحت الأرض.. وها علاش | ثقافة و فنون

بالفيديو.. رامز جلال يبكي خلال حوار له بخصوص برنامجه الرمضاني الجديد ''رامز تحت الأرض''.. وها علاش

عاجل:الموت يُفجع الفنانة الإماراتية أحلام في أول أيام رمضان | ثقافة و فنون

عاجل:الموت يُفجع الفنانة الإماراتية أحلام في أول أيام رمضان

فنانة مسيحية مشهورة عربيا تقرر الصيام في رمضان | ثقافة و فنون

فنانة مسيحية مشهورة عربيا تقرر الصيام في رمضان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو) | قنوات أخرى

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو)

أسئلة لن تقدر على الاجابة عليها ان لم تختبرها بنفسك | قنوات أخرى

أسئلة لن تقدر على الاجابة عليها ان لم تختبرها بنفسك

طريف.. رمضانيات مشاهير الانستقرام (فيديو) | قنوات أخرى

طريف.. رمضانيات مشاهير الانستقرام (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

موجة انتقادات واسعة للقيصركاظم الساهر بعد تعويضه لْمجرد في إشهار رمضان | ثقافة و فنون
منذ 3 دقائق

موجة انتقادات واسعة للقيصر''كاظم الساهر'' بعد تعويضه لْمجرد في إشهار رمضان

هذه هي هوية الموقوفين المُوالين للزفزافي على خلفية أحداث مدينة الحسيمة | مجتمع

هذه هي هوية الموقوفين المُوالين للزفزافي على خلفية أحداث مدينة الحسيمة

عمود ريزو يخرج آباء و أولياء تلاميذ أشهر مؤسسة بالبيضاء إلى الشارع في أول أيام رمضان | مجتمع

عمود ''ريزو'' يخرج آباء و أولياء تلاميذ أشهر مؤسسة بالبيضاء إلى الشارع في أول أيام رمضان

يا ربي السلامة : جريمة قتل أخرى تهز المحمدية في رمضان+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

''يا ربي السلامة'' : جريمة قتل أخرى تهز المحمدية في رمضان+تفاصيل مروعة

﻿ ﻿
أمس 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.