هذه هي هوية الموقوفين المُوالين للزفزافي على خلفية أحداث مدينة الحسيمة ﻿

كشف العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بالصفحات الريفية التي تفاعلت مع ما يقع بمدينة الحسمية، عن هوية وأسماء الأشخاص الذين تم إيقافهم من طرف المصالح الأمنية بأمر من الوكيل العام

"شوف تيفي":

كشف العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بالصفحات الريفية التي تفاعلت مع ما يقع بمدينة الحسمية، عن هوية وأسماء الأشخاص الذين تم إيقافهم من طرف المصالح الأمنية بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على خلفية الاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.

ويتعلق الأمر حسب ما تم الكشف عنه بالأسماء التالية:

1.محمد جلول

2. محمد المجاوي

3. محمد بولعراصي

4. عصام اشهبار

5. الياس الحاجي

6. ايمن فكري

7. عبد الاله بن سيعمار

8. خالد الشيخ

9. وسيم بوبوح

10. يوسف الفقيه

11. ايوب زغدود

12. كريم البوكري

13. حسين الادريسي

14. ابراهيم بوزيان

15. احمد الكرودي

16. امين بوحدو

17. طارق انسي

18. عثمان بوزيان

19. مراد الزفزافي

20. احمد الكرودي

21. بلال فارو

22. عمر بوحراس

23. جواد الحموتي

24.اشرف اليخلوفي

25. صلاح لشخم

26. عبد الشافي بوكرمة

27. رشدي بوتكورة

28. جواد زيتاح

29 عبد الحق صديق

30 وسيم البوستاتي

31 كريم السعيدي

32 صالحو تلاوراق

33 بلال اليحياوي

34 بلال اهباض

35 سمير إغيذ

36 فؤاد السعيدي

37 محمد فاضل

وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قد أكد أن النيابة العامة كانت قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص.

وأشار البلاغ إلى أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية جاء بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وذلك في أعقاب الوفاة المؤسفة للفقيد محسن فكري والتي كانت موضوع بحث قضائي ونظرت فيها الهيأة القضائية المختصة في جلسات علنية في المرحلة الابتدائية. ومن أجل توفير المعلومة للرأي العام ودون الإخلال بسرية البحث، يضيف المصدر ذاته، فإن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إل أفعال أخرى.

وذكر البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة و المنجز تحت اشرافها، كشفت عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين تجسدت في الأفعال الاجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وامزورن وبني بوعياش وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى. وستواصل النيابة العامة، حسب المصدر ذاته، إشرافها على مجريات البحث مع تأكيد حرصها على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة قانونا.



