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عمود ''ريزو'' يخرج آباء و أولياء تلاميذ أشهر مؤسسة بالبيضاء إلى الشارع في أول أيام رمضان

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 10:41 عمود ريزو يخرج آباء و أولياء تلاميذ أشهر مؤسسة بالبيضاء إلى الشارع في أول أيام رمضان | مجتمع
عمود ''ريزو'' يخرج آباء و أولياء تلاميذ أشهر مؤسسة بالبيضاء إلى الشارع في أول أيام رمضان
نظمت عدد من ساكنة حي الوازيس بالدارالبيضاء, وعدد من أباء و أولياء تلاميذ و تلميذات ثانوية ''الجبر'' أمس السبت وقفة إحتجاجية أمام المؤسسة المذكورة احتجاجا على تنصيب لاقط لشبكة اتصالات ''ريزو'' فوق

شوف تيفي:

نظمت عدد من ساكنة حي الوازيس بالدارالبيضاء, وعدد من أباء و أولياء تلاميذ و تلميذات ثانوية ''الجبر'' أمس السبت وقفة إحتجاجية أمام المؤسسة المذكورة احتجاجا على تنصيب لاقط لشبكة اتصالات ''ريزو'' فوق بناية آيلة للسقوط مقابلة لثانوية ''الجبر''.

و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن المحتجين وجهوا رسالة إلى السلطات المحلية و للمسؤولين عن شركة الاتصالات التي وضعت اللاقط , من أجل حمايتهم و حماية أبنائهم من تداعيات الإشعاعات التي قد يتسبب فيها هذا اللاقط منبهين إلى خطورة انهيار البناية و سقوطها بلاقطها فوق رؤوس التلاميذ الذين يتجاوز عددهم 3500 تلميذ و تلميذة بالإضافة إلى تلاميذ عدد من المدارس المجاورة.

و أضافت المصادر نقلا عن المحتجين أن تنصيب اللاقط المذكور تم في خرق سافر للقانون , مهددين بالتصعيد في حال لم يجد ملفهم المطلبي لاتسوية من طرف السلطات المحلية و من شركة الاتصالات رقم واحد بالمغرب و التي أكد المحتجون أن مسؤوليها لا علم لهم بـ''الريزو'' المذكور.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اللاقط شوف تيفي ثانوية الجبر أمس السبت

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أمس 14:46 GMT

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