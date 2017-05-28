عمود ''ريزو'' يخرج آباء و أولياء تلاميذ أشهر مؤسسة بالبيضاء إلى الشارع في أول أيام رمضان ﻿

نظمت عدد من ساكنة حي الوازيس بالدارالبيضاء, وعدد من أباء و أولياء تلاميذ و تلميذات ثانوية ''الجبر'' أمس السبت وقفة إحتجاجية أمام المؤسسة المذكورة احتجاجا على تنصيب لاقط لشبكة اتصالات ''ريزو'' فوق

شوف تيفي:



نظمت عدد من ساكنة حي الوازيس بالدارالبيضاء, وعدد من أباء و أولياء تلاميذ و تلميذات ثانوية ''الجبر'' أمس السبت وقفة إحتجاجية أمام المؤسسة المذكورة احتجاجا على تنصيب لاقط لشبكة اتصالات ''ريزو'' فوق بناية آيلة للسقوط مقابلة لثانوية ''الجبر''.



و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن المحتجين وجهوا رسالة إلى السلطات المحلية و للمسؤولين عن شركة الاتصالات التي وضعت اللاقط , من أجل حمايتهم و حماية أبنائهم من تداعيات الإشعاعات التي قد يتسبب فيها هذا اللاقط منبهين إلى خطورة انهيار البناية و سقوطها بلاقطها فوق رؤوس التلاميذ الذين يتجاوز عددهم 3500 تلميذ و تلميذة بالإضافة إلى تلاميذ عدد من المدارس المجاورة.



و أضافت المصادر نقلا عن المحتجين أن تنصيب اللاقط المذكور تم في خرق سافر للقانون , مهددين بالتصعيد في حال لم يجد ملفهم المطلبي لاتسوية من طرف السلطات المحلية و من شركة الاتصالات رقم واحد بالمغرب و التي أكد المحتجون أن مسؤوليها لا علم لهم بـ''الريزو'' المذكور.



