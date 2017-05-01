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''يا ربي السلامة'' : جريمة قتل أخرى تهز المحمدية في رمضان+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 10:36 يا ربي السلامة : جريمة قتل أخرى تهز المحمدية في رمضان+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
''يا ربي السلامة'' : جريمة قتل أخرى تهز المحمدية في رمضان+تفاصيل مروعة
اهتز حي الحسنية بالعالية بمدينة المحمدية ، ليلة السبت الأحد على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب وجه طعنة غادرة للضحية الذي سقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

''شوف تيفي''


اهتز حي الحسنية بالعالية بمدينة المحمدية ، ليلة السبت الأحد على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب وجه طعنة غادرة للضحية الذي سقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وحسب مصادر من المحمدية، فإن الضحية توصل بشكاية من ابنته تفيد بأنها تتعرض للتحرش من أحد الأشخاص، ليقوم بمواجهته طالبا منه الابتعاد عن ابنته إلا أن الأمور تطورت بينهما بوقوع الجريمة، حيث قام هذا الشخص بتوجيه طعنة مميتة للأب.

وأضافت نفس المصادر أنن تم نقل الجثة لمستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، بينما ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لإيقاف مرتكب الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن مدنيتي الدار البيضاء وبرشيد، شهدتا أمس السبت أيضا جريمتي قتل، وقعت إحداهما وسط مقبرة الرحمة بالعاصمة الاقتصادية.

 

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