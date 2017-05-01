بالفيديو..وزارة الصحة تكشف حقيقة نقل سيدة مريضة على نعش بجماعة فم العنصر ضواحي بني ملال ﻿

أكدت المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة أن سوء الأحوال الجوية حال، يوم الخميس الماضي دون نقل سيدة مريضة بواسطة المروحية الطبية من جماعة فم العنصر الى المستشفى الجهوي ببني ملال،

''شوف تيفي''

أكدت المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة أن سوء الأحوال الجوية حال، يوم الخميس الماضي دون نقل سيدة مريضة بواسطة المروحية الطبية من جماعة فم العنصر الى المستشفى الجهوي ببني ملال، مبرزة أنه تم نقل المريضة بواسطة سيارة اسعاف تابعة لهذه الجماعة الى المستشفى المذكور، حيث خضعت لفحوصات طبية وغادرته في اليوم الموالي وهي في حالة صحية عادية مرفوقة بوصفة طبية.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، يوم أمس السبت، على إثر تداول بعض المنابر الاعلامية الالكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديو لسيدة مريضة وهي محمولة على نعش بدعوى عدم استجابة السلطات المعنية لنقلها بواسطة المروحية الطبية لوزارة الصحة للعلاج بالمستشفى، أن مصالح المندوبية الاقليمية للصحة ببني ملال تلقت يوم الخميس الماضي في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال اتصالا هاتفيا من لدن ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين بدوار اغرضان بالجماعة القروية فم العنصر يطلبون من خلاله نقل مريضة (27 سنة)، في حالة صحية صعبة، بحسب تشخيص الساكنة عبر المروحية الطبية الى اقرب نقطة استشفاء بعد تعذر نقلها عبر سيارة الاسعاف نظرا لتواجد الدوار بمنطقة جبلية وعرة وصعبة الولوج.