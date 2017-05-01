الحموشي يتدخل بشكل رائع في قضية عناصر الشرطة الذين تعرضوا للإصابات والتعنيف من طرف مشاغبي احتجاجات الحسيمة.. ﻿

كشف مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني تحملت جميع نفقات إسعاف وعلاج وتطبيب عناصر الشرطة، الذين أصيبوا في أعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة الحسيمة، زوال ومساء يوم أمس الجمعة، وذلك في

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كشف مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني تحملت جميع نفقات إسعاف وعلاج وتطبيب عناصر الشرطة، الذين أصيبوا في أعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة الحسيمة، زوال ومساء يوم أمس الجمعة، وذلك في أعقاب اقتحام المدعو ناصر الزفزافي لأحد مساجد المدينة.



وأفاد ذات المصدر، أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، منح موظف الشرطة الذي تعرض لإصابة بليغة جراء هذه الاعتداءات، ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى، مع تحمل جميع مصاريف ونفقات العملية الجراحية التي يخضع لها على مستوى الرأس والجمجمة.



وكان مصدر طبي قد أعلن مساء أمس الجمعة عن إصابة العشرات من موظفي القوة العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، أحدهم تم نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط في وضع صحي حرج، وذلك بعد أن تم رشقهم بالحجارة وتعريضهم للعنف من قبل مجموعة من المتجمهرين بمدينة الحسيمة.