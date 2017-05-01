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عاجل...إعتقال 37 مشتبها به من زعماء احتجاجات الريف

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 02:26 عاجل...إعتقال 37 مشتبها به من زعماء احتجاجات الريف | بوليتيك
عاجل...إعتقال 37 مشتبها به من زعماء احتجاجات الريف
كشف نشطاء فايسبوكيين عن لائحة بسبعة وثلاثين شخصا قيل أنه تم إعتقالهم منذ المواجهات العنيفة بين قوات الأمن و ''مخربين'' رموا سيارات رجال الأمن بالحجارة في محيط منزل المطلوب للعدالة ناصر الزفزافي.

شوف تيفي

كشف نشطاء فايسبوكيين عن لائحة بسبعة وثلاثين شخصا قيل أنه تم إعتقالهم منذ المواجهات العنيفة بين قوات الأمن و ''مخربين'' رموا سيارات رجال الأمن بالحجارة في محيط منزل المطلوب للعدالة ناصر الزفزافي.

وحسب اللائحة التي اعتمدتها بعض الجمعيات الحقوقية فقد تم إعتقال المشتبهين بهم في ظل التحقيقات التي تقودها عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، بعد الإحتجاجات الأخيرة التي عرفتها منطقة الحسيمة، والتي وصلت حد قيام المدعو ''الزفزافي'' بإنتهاك حرمة بيت الله عبر الاعتداء على خطيب الجمعة.

وتأتي الاعتقالات الأخيرة التي بدأت منذ أمس الجمعة، حيث سبق وأن تم توقيف أحد متزعمي الاحتجاجات ، في حين خرج بعض المحتجين في ضواحي الحسيمة مساء اليوم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

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الجمعيات الإعتقالات الإفراج الحسيمة شوف تيفي

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