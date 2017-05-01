بعد 17 عام من المحاولة...إمرأة تضع ستة توائم بصحة جيدة ﻿

بعد صبر وانتظار طيلة 17 عاما، استنفذت خلالها سيدة أمريكية كافة الوسائل لكى تنجب ابنا وتحظى بشعور الأمومة، حيث مباشرة بعد شعورها بالحمل لأول مرة في حياتها، أنجبت ستة توائم في صحة جيدة.

شوف تيفي وكالات



بعد صبر وانتظار طيلة 17 عاما، استنفذت خلالها سيدة أمريكية كافة الوسائل لكى تنجب ابنا وتحظى بشعور الأمومة، حيث مباشرة بعد شعورها بالحمل لأول مرة في حياتها، أنجبت ستة توائم في صحة جيدة.



وبحسب ما نقل ''إنسايد إيديشن''، فإن أجيبولا تايوو، وضعت توائمها في مستشفى الأطفال بمدينة ''ريتشموند''، عاصمة ولاية فرجينيا، حيث أشرف طاقم طبي من 40 فردا على عملية الولادة القيصرية التي أجريت خلال الأسبوع الثلاثين من الحمل، واستقبلت ثلاثة مواليد من الذكور وثلاث إناث أخريات.



ويتمتع المواليد التوائم بصحة جيدة رغم ضعف وزنهم الذي يترواح بين 400 غرام وكيلوغرام واحد، وجرى الاحتفاظ بهم في وحدة للعناية المركزة.



وأثنى الأب أيدي بولي، على الطاقم الطبي الذي ساهم في عملية الولادة، قائلا إنهم (الطاقم) أضحى بمثابة عائلة ثانية له، بعد تمكن الأبوان من ضم التوائم إلى حضنهم، واستشعار الإحساس الذي انتظراه سنوات طويلة، فلما جاءت غمرهما بثلاثة أبناء لا برضيع واحد فقط، وفق سكاي نيوز.