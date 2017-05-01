مثير.. شوفوا أشنو لقاو فشاحنتين فطريق أكادير ﻿

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة لجمارك أكادير شاحنتين من النوع الكبير ''رموك'' محملتين بألبسة وأحذية مهربة من الأقاليم الجنوبية، وذلك على مستوى مدخل مدينة تيزنيت، نهاية الأسبوع الجاري.

شوف تيفي

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة لجمارك أكادير شاحنتين من النوع الكبير ''رموك'' محملتين بألبسة وأحذية مهربة من الأقاليم الجنوبية، وذلك على مستوى مدخل مدينة تيزنيت، نهاية الأسبوع الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة أن الشاحنتين تم توقيفهما بعد عملية رصد ومتابعة، حيث تم إشعار مصالح النيابة العامة، في الوقت الذي مازال البحث جاريا عن باقي تفاصيل هذه العملية والكشف عن الجهة التي ستتوصل بها.



