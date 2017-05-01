مثير.. تفاصيل المواجهات العنيفة التي اندلعت بين سكان قلعة السراغنة بسبب إمام مسجد ﻿

بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين سكان دوار أولاد الشيخ ضواحي قلعة السراغنة والقوات العمومية أمس الجمعة، وذلك على خلفية قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعزل إمام مسجد الدوار من منصبه،

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بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين سكان دوار أولاد الشيخ ضواحي قلعة السراغنة والقوات العمومية أمس الجمعة، وذلك على خلفية قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعزل إمام مسجد الدوار من منصبه، خضع الموقوفون اليوم السبت للتحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي بمراكش.

وكشفت مصادر مطلعة أن 19 من المعتقلين خضعوا للتحقيقات الأولية تحت إشراف النيابة العامة اليوم السبت، والذين تم اعتقالهم بعدما شهد الدوار المذكور مواجهات قوية بين الساكنة وأفراد الأمن، حيث أسفرت المواجهات عن إصابة 10 من عناصر القوات المساعدة و3 دركيين و قائد قيادة الرافعية و 6 مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضرورية.



