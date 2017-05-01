حادثة سير خطيرة في أول أيام رمضان، شوفو أشنو وقع لطاكسي كبير ﻿

وقعت اليوم السبت حادثة سير خطيرة في الطريق بين واويزغت وتيلكيت بإقليم أزيلال، حيث انقلبت سيارة أجرة كبيرة بجانب الطريق بعدما فقد السائق السيطرة على المقود.

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وقعت اليوم السبت حادثة سير خطيرة في الطريق بين واويزغت وتيلكيت بإقليم أزيلال، حيث انقلبت سيارة أجرة كبيرة بجانب الطريق بعدما فقد السائق السيطرة على المقود.

وأدت هذه الحادثة الخطيرة التي تتزامن مع أول أيام رمضان، إلى إصابة السائق بجروح بليغة عجلت بوفاته على الفور، فيما نجوا بأعجوبة الراكبين الستة الذين كانوا معه من موت محقق.

هذا وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي، وتم فتح التحقيق في الحادث لمعرفة ظروف وملابسة وقوعه.



