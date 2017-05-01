عاجل..مجهولون يخربون قبر جنيرال شهير وها أشنو وقع ﻿

تعرض ضريح الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول الواقع في مدينة كولومبي في شرق فرنسا للتخريب مساء اليوم السبت، حسب ما أعلنت عنه مصادر فرنسية قبل قليل.

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تعرض ضريح الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول الواقع في مدينة كولومبي في شرق فرنسا للتخريب مساء اليوم السبت، حسب ما أعلنت عنه مصادر فرنسية قبل قليل.

وقالت بلدية كولومبي، إن المخربين دخلوا الضريح ودمروا الصليب الموجود فوقه، في حين أن التحقيقات لا زالت جارية، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

ونقلت إذاعة ''فرانس إنفو'' عن رئيس البلدية باسكال بابوت قوله إنه لا يعتقد بوجود دوافع سياسية وراء هذا العمل رغم أن عددا من الساسة نددوا به.

ويعد ديغول أحد أبرز الشخصيات في التاريخ الفرنسي الحديث، إذ إنه قاد المقاومة الفرنسية للنازية في الحرب العالمية الثانية، كما أنه مؤسس الجمهورية الخامسة في فرنسا.