عاجل.. الاحتجاجات تعود ليلا لمدينة الحسيمة ﻿

انطلقت قبل قليل، مسيرة إحتجاجية ليلية بمدينة الحسيمة، تطالب بتنزيل الأوراش الإجتماعية وتحقيق الملف المطلبي الذي أخرج الساكنة للإحتجاج منذ شهور.

شوف تيفي



انطلقت قبل قليل، مسيرة إحتجاجية ليلية بمدينة الحسيمة، تطالب بتنزيل الأوراش الإجتماعية وتحقيق الملف المطلبي الذي أخرج الساكنة للإحتجاج منذ شهور.



ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد على سلمية إحتجاجاتهم، وينفون مسؤوليتهم رمي سيارات الشرطة وقوات حفظ النظام مساء أمس بالحجارة أمام منزل متزعم المسيرات المطلوب للعدالة "ناصر الزفزافي".



وتأتي الوقفة الإحتجاجية التي تجري في هذه اللحظات، تزامنا وإعلان الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، عن إعتقال 20 مشتبها به في الأحداث الأخيرة، خاصة حادث اقتحام مسجد محمد الخامس والإعتداء على خطيب الجمعة، بتحريض من "ناصر الزفزافي" ومرافقيه.