عاجل.. بعد صلاة التراويح مواجهات بين مخربين بالدريوش وعناصر الأمن ﻿

تعيش الدريوش في هذه الأثناء على إيقاع فوضى تسبب فيها بعض المحتجون، الذي يسعون إلى تخريب الممتلكات، مما عجل بتدخل العناصر الأمنية التي ترابط بمختلف شوارع المنطقة.

شوف تيفي

تعيش الدريوش في هذه الأثناء على إيقاع فوضى تسبب فيها بعض المحتجون، الذي يسعون إلى تخريب الممتلكات، مما عجل بتدخل العناصر الأمنية التي ترابط بمختلف شوارع المنطقة.

وكشف مصدر مطلع من عين المكان أن المحتجون يرشقون العناصر الأمنية بالحجارة ويفرون، وذلك بغرض خلق البلبلة من أجل لاشيء، حيث لا هي مسيرة سلمية ولا شعارات مرفوعة سوى أنهم يقدمون على الفوضى وتخريب الممتلكات سيرا على ما أقدموا عليه تابعي المسمى ناصر الزفزافي الذين تم اعتقال عددا منهم .