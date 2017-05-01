مؤلم.. مغربي ينتحر في أول أيام رمضان بطريقة بشعة ﻿

وضع مهاجر مغربي صباح اليوم السبت حدا لحياته، بعدما أقدم على الانتحار بطريقة غريبة جدا، وذلك بمنزل طليقته، الذي دخله رفقة الشرطة.

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وضع مهاجر مغربي صباح اليوم السبت حدا لحياته، بعدما أقدم على الانتحار بطريقة غريبة جدا، وذلك بمنزل طليقته، الذي دخله رفقة الشرطة.

وكشفت مصادر إيطالية اليوم السبت، أن المهاجر المغربي يقيم بمدينة ميلانو، وله ثلاثة أبناء من زوجته التي تستعد للتطليق منه، حيث تعود تفاصيل القصة إلى اتصال المهاجر المغربي بالشرطة الإيطالية لمرافقته إلى المنزل لأخذ بعض أغراضه، ولدى دخولهم رمى بنفسه من النافذة بطريقة مؤلمة، فارق خلالها الحياة على الفور.

ويبدو أن المشاكل الأسرية كانت عاملا أساسيا في هذه العملية التي أقدم عليها المهاجر المغربي، مخلفا وراءه ثلاثة أبناء.