فيديو مثير..شوفو كيفاش شدو المواطنين شفار في أول يوم من رمضان بأكادير ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص دقائق قبل موعد آذان مغرب أول يوم من رمضان.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص دقائق قبل موعد آذان مغرب أول يوم من رمضان.

وحسب ناشري هذا الفيديو، فإن تفاصيله جرت بالقرب من الحي الجامعي بأكادير، حيث قام لص على دراجة نارية بسرقة طالبة، قبل أن يتمكن مواطنون من إيقافه وتسليمه للمصالح الأمنية التي اقتادته إلى دائرة أمنية للتحقيق معه.