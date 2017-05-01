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مثير.. الإعلامي الشهير نوفل العواملة مهدد بتوقف برنامجه وها علاش

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 23:12 مثير.. الإعلامي الشهير نوفل العواملة مهدد بتوقف برنامجه وها علاش | مجتمع
مثير.. الإعلامي الشهير نوفل العواملة مهدد بتوقف برنامجه وها علاش
أصبح الإعلامي الشهير نوفل العواملة مهددا بتوقف برنامجه الرياضي الذي يقدمه على القناة الطنجاوية، والذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، والوحيد الذي يحظى بذلك داخل برمجة ''ميدي أن تيفي''.

شوف تيفي:

أصبح الإعلامي الشهير نوفل العواملة مهددا بتوقف برنامجه الرياضي الذي يقدمه على القناة الطنجاوية، والذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، والوحيد الذي يحظى بذلك داخل برمجة "ميدي أن تيفي".

وكشف مصدر جيد الاطلاع أن العواملة فعلا تلقى رسالة شديدة اللهجة من طرف المدير الجديد أكمل عامه الأول على رأس القناة، وذلك بسبب اللحية التي تظهر على وجه الإعلامي الشاب منذ مدة طويلة.

وأضاف المصدر ذاته المقرب من الإعلامي المذكور أن الإدارة هددت بتوقيف برنامج "بطولتنا" الذي يقدمه نوفل العواملة، إذا لم يظهر بمظهر لائق وبدون لحية.
إلى ذلك خلف الخبر صدمة وسط محبي وأصدقاء العواملة، وبعض موظفي القناة التي اكتووا بنار حسن خيار، الذي أجهز على مجموعة من البرامج فور إمساكه بزمام قيادة القناة المذكورة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نوفل العواملة برنامج قناة ميدي ان تيفي

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