تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 7 نساء بسبب رفضهن ممارسة الجنس ﻿

أعلن مرصد الحريات للدفاع عن المرآة عن مقتل سبعة نساء وعدد من الأطفال بالمدينة القديمة في الموصل شمالي العراق.

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أعلن مرصد الحريات للدفاع عن المرآة عن مقتل سبعة نساء وعدد من الأطفال بالمدينة القديمة في الموصل شمالي العراق.



وذكر المرصد في بيان له أن "العصابات الإجرامية المتمثلة بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي قامت بقتل سبعة نساء مع عدد من الأطفال أمام انظار المواطنين في منطقة سوق سرج خانة، في المدينة القديمة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل".



وأضاف البيان أن "النساء رفضن سياسة وأحكام عصابات تنظيم الدولة الإسلامية ومعاشرة العناصر الإرهابية"، لافتا إلى أن "الإرهابيين فرضوا على المواطنين بعد الحادثة قوانين جديدة وإقامة جبرية لمنعهم من الخروج والهروب من المدينة باتجاه القوات الأمنية."



ودعا المرصد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للاستعداد لتقديم المساعدات الانسانية والغذائية النساء، مع قرب إعلان الحكومة عن تحرير مدينة الموصل من سيطرة الإرهابيين.