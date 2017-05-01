صادم..جماعات جهة سوس ماسة.. الأولى وطنيا من حيث اللجوء للإقتراض ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على معطيات ووثائق تفيذ إحتلال الجماعات الترابية المشكلة لجهة سوس ماسة، المرتبة الأولى وطنيا من حيث اللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي للإقتراض.

شوف تيفي



حصلت "شوف تيفي" على معطيات ووثائق تفيذ إحتلال الجماعات الترابية المشكلة لجهة سوس ماسة، المرتبة الأولى وطنيا من حيث اللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي للإقتراض.



وحسب ذات المعطيات التي يعتكف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على التدقيق فيها، فجهة سوس ماسة تضم حوالي 175 جماعة بينها 21 بلدية، تلجأ للإقتراض الخارجي من صندوق التجهيز الجماعي لإقامة بعض الإستثمارات داخل تراب المجلس الجماعي الذي يشرفون عليه.



وأفادت ذات المصادر، أن إقليم تارودانت يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الجماعات التي تلجأ إلى الإقتراض من جهة، أو تعيش فقط على نصيبها المحدد في 30 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة.



من جهة ثانية، صرح النائب البرلماني ورئيس بلدية إنزكان "أحمد أدراق" في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن لجوء جماعات سوس ماسة للإقتراض وإحتلالها المرتبة الأولى أمر عادي وطبيعي، نظرا لضعف الدعم المخصص لها، حيث ثم مناقشة الموضوع داخل البرلمان في إطار مراقبة صندوق التجهيز الجماعي مع رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو الثلاثاء الماضي.