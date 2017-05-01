الملك محمد السادس يترأس يوم غد الأحد بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن محمد السادس سيترأس افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط يوم الأحد 2 رمضان الأبرك 1438 ه موافق 28 ماي 2017 م .

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن محمد السادس سيترأس افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط يوم الأحد 2 رمضان الأبرك 1438 ه موافق 28 ماي 2017 م .

وأوضح بلاغ للوزارة أن أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سيلقي الدرس الافتتاحي، متناولا بالدرس والتحليل موضوع "دور علماء المغرب في حماية الهوية الوطنية" انطلاقا من الحديث النبوي الشريف "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين".

وأضاف المصدر ذاته أن الدرس الديني سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء يوم غد الأحد 2 رمضان الأبرك 1438.