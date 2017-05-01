عاجل.. وفاة فنان مشهور ﻿

توفي جريج ألمان نجم موسيقى الروك في سبعينيات القرن الماضي اليوم السبت، عن عمر ناهز 69 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء خيمت عليها المآسي وتعاطي المخدرات، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز''

"شوف تيفي"

توفي جريج ألمان نجم موسيقى الروك في سبعينيات القرن الماضي اليوم السبت، عن عمر ناهز 69 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء خيمت عليها المآسي وتعاطي المخدرات، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز"

وقال موقع الفنان الرسمي على الإنترنت، تضيف الوكالة "بعميق الأسى نعلن أن جريج ألمان مؤسس فريق ألمان برازرز توفي في منزله في سافانا (بولاية) جورجيا".

وكان جريج المغني الرئيسي في الفريق وعازف الكيبورد وأحد من كتبوا أفضل أغاني الفريق.