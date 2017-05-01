يا ربي السلامة..حادثة سير جد خطيرة بمدينة العيون ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 المتوجهة لمدينة العيون والتي تربط بين منطقتي الطاح والدروة، عشية يومه السبت، حادثة سير جد خطيرة، عقب انقلاب سيارة خفيفة على متنها ثلاثة أشخاص.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 المتوجهة لمدينة العيون والتي تربط بين منطقتي الطاح والدروة، عشية يومه السبت، حادثة سير جد خطيرة، عقب انقلاب سيارة خفيفة على متنها ثلاثة أشخاص.

وحسب مصادر محلية فإن هذا الحادث المروع، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وكسور خطيرة، تم على إثرها نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الحسني بمنطقة المهدي لتلقي العلاجات الضرورية.