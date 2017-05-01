 تزامنا مع رمضان..العطش يخرج ساكنة مخيمات تندوف للإحتجاج على قادة ''البوليساريو'' ﻿
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تزامنا مع رمضان..العطش يخرج ساكنة مخيمات تندوف للإحتجاج على قادة ''البوليساريو''

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 18:07 تزامنا مع رمضان..العطش يخرج ساكنة مخيمات تندوف للإحتجاج على قادة البوليساريو | حوادث و حقوق
تزامنا مع رمضان..العطش يخرج ساكنة مخيمات تندوف للإحتجاج على قادة ''البوليساريو''
توصلت ''شوف تيفي'' بشريط فيديو مصور لعشرات من المحتجزين في مخيمات تندوف، وهم يحتجون على غياب الماء الصالح للشرب، تزامنا مع شهر رمضان الأبرك وإرتفاع درجات الحرارة.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بشريط فيديو مصور لعشرات من المحتجزين في مخيمات تندوف، وهم يحتجون على غياب الماء الصالح للشرب، تزامنا مع شهر رمضان الأبرك وإرتفاع درجات الحرارة.

وحسب شريط الفيديو الذي بثه أحد المحتجزين، فقادة الجبهة يتوفرون على المكيفات الهوائية والسيارات الرباعية الدفع، في حين يعاني أكثر من 99 في المائة من ساكنة المخيمات من الفقر والعطش وقلة الحيلة حسب الفيديو.

وطالب المحتجون في كلمة ألقاها أحد الشباب الغاضبين، الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإنقاذ أرواح الصحراويين المحتجزين في ولاية "السمارة" بمدينة تندوف جنوب الجزائر، حيث أن العطش أضحى يهدد حياتهم بعدما قضى على ماشيتهم.

هذا، وسبق لعدة تقارير دولية، أن أكدت توقيفها جزئيا للمساعدات المخصصة لسكان المخيمات بسبب بيعها من طرف قادة البوليساريو لعصابات التهريب، وتخصيص الإيرادات للسفريات الخارجية والعطل الصيفية لمسؤولي الجبهة الإنفصالية وعائلاتهم.

‫شوف تيفي

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الخارجية البوليساريو المحتجزين الامم المتحدة شوف تيفي

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