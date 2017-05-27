مثير وبالصور..شوفو أشنو لقا البوليس في حقيبة كبيرة بميناء طنجة المدينة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمطنقة ميناء طنجة المدينة، يومه السبت، من توقيف شخص في الخمسينات من العمر لتورطه في عملية تهريب مخدر الشيرا عبر الميناء في اتجاه الخارج .

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمطنقة ميناء طنجة المدينة، يومه السبت، من توقيف شخص في الخمسينات من العمر لتورطه في عملية تهريب مخدر الشيرا عبر الميناء في اتجاه الخارج .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فوقائع القضية، تعود إلى انتباه شرطي مراقبة يعمل بمنطقة الميناء الى قيام شخص مسافر إلى طريفة بواسطة سيارة قام بادخالها إلى مكان مراقبة السياراة ( السكانير) ، و بعدها ذهب الى أحد المراحض القريبة ليظهر مرة أخرى حاملا حقيبة مشبوهة . ليعمد هذا الشرطي على توقيفه وتفتيش الحقيبة ليعثر بها على 25 كيلوغرام من مخدر الشيرا معدة للتهريب إلى الخارج .

وأكد المصدر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المدينة تباشر تحرياتها وأبحاثها في الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة و أيضا الوصول إلى شركائه في هذه العملية ، الأبحاث تتم باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .