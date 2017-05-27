 عاجل وبالصورة.. أشهر شرطي في المغرب دخل طول وعرض في الزفزافي.. وها شنو قال على اللي باغين ينوضو الفتنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصورة.. أشهر شرطي في المغرب دخل طول وعرض في الزفزافي.. وها شنو قال على اللي باغين ينوضو الفتنة | مجتمع

عاجل وبالصورة.. أشهر شرطي في المغرب دخل طول وعرض في الزفزافي.. وها شنو قال على اللي باغين ينوضو

عاجل.. هزة أرضية قوية تهز دولة إسلامية في أول أيام رمضان | حوادث و حقوق

عاجل.. هزة أرضية قوية تهز دولة إسلامية في أول أيام رمضان

بالفيديو:مواطنون تعرضوا للنصب من طرف وكالة للأسفار بالرباط..خلصنا فلوسنا باش نمشيو العمرة و هَربو علينا | بووز

بالفيديو:مواطنون تعرضوا للنصب من طرف وكالة للأسفار بالرباط..خلصنا فلوسنا باش نمشيو العمرة و هَربو

انفراد..أول رمضان لسعد لمجرد و عائلته خارج المغرب | ثقافة و فنون

انفراد..أول رمضان لسعد لمجرد و عائلته خارج المغرب

بسبب المياه.. سكان دوار بالمحمدية يُوَقفون حركة المرور | حوادث و حقوق

بسبب المياه.. سكان دوار بالمحمدية يُوَقفون حركة المرور

وزير الداخلية لفتيت يُرقي الشيوخ والقياد والباشوات ويعيد إنتشارهم داخل الأقاليم | بوليتيك

وزير الداخلية ''لفتيت'' يُرقي '' الشيوخ والقياد والباشوات'' ويعيد إنتشارهم داخل الأقاليم

سار لأساتذة السلك الابتدائي بالمغرب: هذا ما قرره الوزير حصاد | بوليتيك

سار لأساتذة السلك الابتدائي بالمغرب: هذا ما قرره الوزير حصاد

عاجل وبالفيديو.. في أول أيام رمضان: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة بمدينة برشيد في هذه اللحظات | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. في أول أيام رمضان: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة بمدينة برشيد في هذه اللحظات

سكوب.. شوف تيفي تكشف حقيقة شريط يظهر اعتداء رجال أمن على مواطنين بالبيضاء | بوليتيك

سكوب.. ''شوف تيفي'' تكشف حقيقة شريط يظهر اعتداء رجال أمن على مواطنين بالبيضاء

الدولة غير العنيدة

عاجل وبالصورة.. أشهر شرطي في المغرب دخل طول وعرض في الزفزافي.. وها شنو قال على اللي باغين ينوضو الفتنة

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 18:10 عاجل وبالصورة.. أشهر شرطي في المغرب دخل طول وعرض في الزفزافي.. وها شنو قال على اللي باغين ينوضو الفتنة | مجتمع
عاجل وبالصورة.. أشهر شرطي في المغرب دخل طول وعرض في الزفزافي.. وها شنو قال على اللي باغين ينوضو الفتنة
نشر الشرطي الشهير هشام الملولي قبل قليل من يومه السبت، على حسابه الخاص بالفايسبوك، تدوينة طويلة ، وجه من خلالها الانتقاذ اللاذع لـ ''ناصر الزفزافي'' بعد واقعة المسجد، وأيضا لجميع الراغبين في إثارة

"شوف تيفي"

نشر الشرطي الشهير هشام الملولي قبل قليل من يومه السبت، على حسابه الخاص بالفايسبوك، تدوينة طويلة ، وجه من خلالها الانتقاذ اللاذع لـ "ناصر الزفزافي" بعد واقعة المسجد، وأيضا لجميع الراغبين في إثارة الفتنة والبلبلة في البلاد.

وأكد الملولي بأن الشعب المغربي يعلم جيدا أنه هناك أشخاصا يرغبون في زعزة استقرار البلاد وخلق الفتنة من خلال الضحك على أصحاب العقول الضعيفة.

وكتب الملولي في تدوينته " كيفاش بغيتوا المغاربة اكونوا معاكم وأنتما هازين راية اخرى ماشي راية البلاد.كيفاش بغيتوا اتبعوا واحد تهجَّم على بيت الله وهجم على الإمام وحرم الناس من صلاة الجمعة.كيفاش باغين الشعب اضامن معاكم وأنتما هاجمين على رجال الأمن جايين انفدوا الأوامر في حق متهم تهجَّم على بيت الله .

كيفاش الشعب غادي ضامن معاكم وانت كتسب في الأمن و لي هما فيهم خوك وباك ومك وعمك ومغاربة فحالك فحالهم وملي انت ناعس حال فمك هو بايت عساس في الحدود حاضيك وحاضي البلاد ديالو".

وتابع الملولي "كيفاش بغيتي الشعب اضامن مع واحد لبت الدولة المطالَب ديال الساكنة بإرسال جميع الوزراء وتعطيل الحكومة من اجل إيجاد حل سلمي وأنتما عاد مازدتوا دصرتوا ومزال باغين ديروا الفتنة في البلاد .الشعب المغربي،شعب ماشي مكلخ ،احنا كاملين ضد محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية ولكن باش تزعزع أمن واستقرار البلاد وتخلق الفتنة وتضحكوا وتستغلوا العقول الضعيفة ،إذن انت خائن ومفيكش روح الوطنية.تحية لريافا الأحرار اللي تيطالبو فقط بالحقوق ديالهم ومتيقلبوش على زعزعة أمن واستقرار البلاد ".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هشام الملولي المغاربة الرشوة المحسوبية ناصر الزفزافي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أسعار السمك تلتهب في أول أيام رمضان وها شحال داير الكروفيت | مجتمع

أسعار السمك تلتهب في أول أيام رمضان وها شحال داير ''الكروفيت''

بالصور..حركة ماصيمينش تظهر مجددا في أولى أيام رمضان ..وها شنو دارو | مجتمع

بالصور..حركة ''ماصيمينش'' تظهر مجددا في أولى أيام رمضان ..وها شنو دارو

فتوى الموسم ..شيخ مشهور : الصيام فرض على الأغنياء فقط وهذا هو الدليل الشرعي | مجتمع

فتوى الموسم ..شيخ مشهور :'' الصيام فرض على الأغنياء فقط'' وهذا هو الدليل الشرعي

عاجل..وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يخرج عن صمته: وهذا ما قاله عن ناصر الزفزافي المطلوب للعدالة | مجتمع

عاجل..وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يخرج عن صمته: وهذا ما قاله عن ناصر الزفزافي المطلوب للعدالة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البرنامج الذي ينتظره الجميع مباشرة..رامز تحت الأرض..شوفو أشنو وقع لفيفي عبدو | قنوات أخرى
منذ 41 دقيقة

البرنامج الذي ينتظره الجميع مباشرة..رامز تحت الأرض..شوفو أشنو وقع لفيفي عبدو

بالفيديو..ترمضينة خايبة..بسبب 100 درهم قتل صاحبو بقرعة ديال الزاج بمقبرة الرحمة فكازا | بــووز

بالفيديو..ترمضينة خايبة..بسبب 100 درهم قتل صاحبو بقرعة ديال الزاج بمقبرة الرحمة فكازا

فيديو خطير..شوفو كيفاش هجمو بعض المحسوبين على ساكنة الحسيمة على القوات العمومي وضربوهم بالحجارة | قنوات أخرى

فيديو خطير..شوفو كيفاش هجمو بعض المحسوبين على ساكنة الحسيمة على القوات العمومي وضربوهم بالحجارة

فيديو لأول تحليق لمروحية كا-62 | قنوات أخرى

فيديو لأول تحليق لمروحية ''كا-62''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصورة.. أشهر شرطي في المغرب دخل طول وعرض في الزفزافي.. وها شنو قال على اللي باغين ينوضو الفتنة | مجتمع
منذ 29 دقيقة

عاجل وبالصورة.. أشهر شرطي في المغرب دخل طول وعرض في الزفزافي.. وها شنو قال على اللي باغين ينوضو

عاجل.. هزة أرضية قوية تهز دولة إسلامية في أول أيام رمضان | حوادث و حقوق

عاجل.. هزة أرضية قوية تهز دولة إسلامية في أول أيام رمضان

بالفيديو:مواطنون تعرضوا للنصب من طرف وكالة للأسفار بالرباط..خلصنا فلوسنا باش نمشيو العمرة و هَربو علينا | بووز

بالفيديو:مواطنون تعرضوا للنصب من طرف وكالة للأسفار بالرباط..خلصنا فلوسنا باش نمشيو العمرة و هَربو

انفراد..أول رمضان لسعد لمجرد و عائلته خارج المغرب | ثقافة و فنون

انفراد..أول رمضان لسعد لمجرد و عائلته خارج المغرب

﻿ ﻿
اليوم 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.