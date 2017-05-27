عاجل وبالصورة.. أشهر شرطي في المغرب دخل طول وعرض في الزفزافي.. وها شنو قال على اللي باغين ينوضو الفتنة ﻿

نشر الشرطي الشهير هشام الملولي قبل قليل من يومه السبت، على حسابه الخاص بالفايسبوك، تدوينة طويلة ، وجه من خلالها الانتقاذ اللاذع لـ ''ناصر الزفزافي'' بعد واقعة المسجد، وأيضا لجميع الراغبين في إثارة

"شوف تيفي"

نشر الشرطي الشهير هشام الملولي قبل قليل من يومه السبت، على حسابه الخاص بالفايسبوك، تدوينة طويلة ، وجه من خلالها الانتقاذ اللاذع لـ "ناصر الزفزافي" بعد واقعة المسجد، وأيضا لجميع الراغبين في إثارة الفتنة والبلبلة في البلاد.

وأكد الملولي بأن الشعب المغربي يعلم جيدا أنه هناك أشخاصا يرغبون في زعزة استقرار البلاد وخلق الفتنة من خلال الضحك على أصحاب العقول الضعيفة.

وكتب الملولي في تدوينته " كيفاش بغيتوا المغاربة اكونوا معاكم وأنتما هازين راية اخرى ماشي راية البلاد.كيفاش بغيتوا اتبعوا واحد تهجَّم على بيت الله وهجم على الإمام وحرم الناس من صلاة الجمعة.كيفاش باغين الشعب اضامن معاكم وأنتما هاجمين على رجال الأمن جايين انفدوا الأوامر في حق متهم تهجَّم على بيت الله .

كيفاش الشعب غادي ضامن معاكم وانت كتسب في الأمن و لي هما فيهم خوك وباك ومك وعمك ومغاربة فحالك فحالهم وملي انت ناعس حال فمك هو بايت عساس في الحدود حاضيك وحاضي البلاد ديالو".

وتابع الملولي "كيفاش بغيتي الشعب اضامن مع واحد لبت الدولة المطالَب ديال الساكنة بإرسال جميع الوزراء وتعطيل الحكومة من اجل إيجاد حل سلمي وأنتما عاد مازدتوا دصرتوا ومزال باغين ديروا الفتنة في البلاد .الشعب المغربي،شعب ماشي مكلخ ،احنا كاملين ضد محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية ولكن باش تزعزع أمن واستقرار البلاد وتخلق الفتنة وتضحكوا وتستغلوا العقول الضعيفة ،إذن انت خائن ومفيكش روح الوطنية.تحية لريافا الأحرار اللي تيطالبو فقط بالحقوق ديالهم ومتيقلبوش على زعزعة أمن واستقرار البلاد ".