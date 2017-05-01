عاجل.. هزة أرضية قوية تهز دولة إسلامية في أول أيام رمضان ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل من يومه السبت الموافق لأول يوم من ر مضان، أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية مانيسا غربي تركيا.
ولم تكشف الوكالة التركية إلى حدود كتابة هذه الأسطر عن وقوع خسائر مادية أو بشرية بسبب هذه الهزة.
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