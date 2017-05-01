انفراد..أول رمضان لسعد لمجرد و عائلته خارج المغرب ﻿

شوف تيفي:
يقضي الفنان المغربي سعد لمجرد،رفقة والديه نزهة الركراكي و البشير عبدو أول رمضان لهم خارج المغرب، بعاصمة الأنوار باريس بعد تورطه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية و متابعته في حالة سراح بعد سجنه لمدة أزيد من 6 أشهر؟
وعلمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد،أن أولى جلسات القضية بعد حصوله على السراح المؤقت ستنطلق خلال الأسبوع الثاني من رمضان المقبل.
و قالت ذات المصادر، إن الفنان المغربي يعيش رفقة والديه حياته الطبيعية و يستقبل داخل الشقة التي يكتريها بباريس، بين الفينة و الأخرى أصدقاءه الفنانين من المغرب.
و من الملاحظ أن سعد لمجرد يتواصل مع محبيه و أصدقائه من خلال حساباته بمواقع التواصل من خلال زر "لايك" فقط بعد أوامر من محاميه بالتوقف عن نشر أخباره و جديده أو حتى صوره.
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