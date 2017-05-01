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انفراد..أول رمضان لسعد لمجرد و عائلته خارج المغرب

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 17:22 انفراد..أول رمضان لسعد لمجرد و عائلته خارج المغرب | ثقافة و فنون
انفراد..أول رمضان لسعد لمجرد و عائلته خارج المغرب
يقضي الفنان المغربي سعد لمجرد،رفقة والديه نزهة الركراكي و البشير عبدو أول رمضان لهم خارج المغرب، بعاصمة الأنوار باريس بعد تورطه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية و متابعته في حالة سراح بعد سجنه لمدة أزيد

شوف تيفي:

يقضي الفنان المغربي سعد لمجرد،رفقة والديه نزهة الركراكي و البشير عبدو أول رمضان لهم خارج المغرب، بعاصمة الأنوار باريس بعد تورطه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية و متابعته في حالة سراح بعد سجنه لمدة أزيد من 6 أشهر؟

وعلمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد،أن أولى جلسات القضية بعد حصوله على السراح المؤقت ستنطلق خلال الأسبوع الثاني من رمضان المقبل.

و قالت ذات المصادر، إن الفنان المغربي يعيش رفقة والديه حياته الطبيعية و يستقبل داخل الشقة التي يكتريها بباريس، بين الفينة و الأخرى أصدقاءه الفنانين من المغرب.

و من الملاحظ أن سعد لمجرد يتواصل مع محبيه و أصدقائه من خلال حساباته بمواقع التواصل من خلال زر "لايك" فقط بعد أوامر من محاميه بالتوقف عن نشر أخباره و جديده أو حتى صوره.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صور سعد لمجرد

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