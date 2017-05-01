بسبب المياه.. سكان دوار بالمحمدية يُوَقفون حركة المرور ﻿

قامت عدد من ساكنة دوار ''لحجر'' بمنطقة ''عين حرودة'' عمالة المحمدية زوال اليوم السبت بتنظيم وقفة احتجاجية قطعوا من خلالها الطريق بالاستعانة بأكوام من الحجارة وضعوها على قارعة الطريق

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قامت عدد من ساكنة دوار "لحجر" بمنطقة "عين حرودة" عمالة المحمدية زوال اليوم السبت بتنظيم وقفة احتجاجية قطعوا من خلالها الطريق بالاستعانة بأكوام من الحجارة وضعوها على قارعة الطريق من أجل لفت الانتباه لملفهم المطلبي المتعلق بضرورة إعادة تزويدهم بالماء الصالح للشرب و الذي انقطع عن عدد من الأزقة بالدوار في أولى أيام رمضان.



و أشارت مصادر محلية أن هذه ليست المرة الأولى التي انقطعت فيها المياه الصالحة للشرب عن هذا الدوار, حيث تعاني الساكنة من الانقطاعات المتكررة و الانخفاض الكبير على مستوى صبيب المياه المقدمة لهذا الدوار.



و أفادت ذات المصادر أن سكان دوار "كريسطال" فوجئوا بدورهم بانقطاع التيار الكهربائي و التي لازالت أسبابه مجهولة تضيف ذات المصادر.