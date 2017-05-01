وزير الداخلية ''لفتيت'' يُرقي '' الشيوخ والقياد والباشوات'' ويعيد إنتشارهم داخل الأقاليم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن وزارة الداخلية ستطلق في الأسابيع المقبلة، عملية إعادة إنتشار واسعة لرجال السلطة المحلية بعد موافقة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عليها، كما سيستفيذون من الترقية باستثناء

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن وزارة الداخلية ستطلق في الأسابيع المقبلة، عملية إعادة إنتشار واسعة لرجال السلطة المحلية بعد موافقة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عليها، كما سيستفيذون من الترقية باستثناء الولاة والعمال.



وحسب مصدر خاص، سيحصل أكثر من ثلاثة آلاف "مقدم وشيخ وقائد وباشا" على الترقية، وإعادة الإنتشار إقليميا ووطنيا، خاصة بالنسبة "للقواد والباشوات" الذين إشتغلوا في مناطقهم أزيد من 4 سنوات.



وأوضح ذات المصدر، أن بعض المستفيدين من الترقية قد بدأوا فعلا بالتوصل بها منذ الخميس الماضي، فيما ينتظر أن يحصل عليها جميع المستفيدين في القادم من الأيام بعد موافقة وزير الداخلية عليها سابقا.