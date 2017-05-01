عاجل وبالفيديو.. في أول أيام رمضان: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة بمدينة برشيد في هذه اللحظات ﻿

اهتز شارع الحسن الثاني بمدينة برشيد قبل قليل من يومه السبت الموافق لأول يوم في شهر رمضان،على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص تلقى طعنة مميتة.

"شوف تيفي"

اهتز شارع الحسن الثاني بمدينة برشيد قبل قليل من يومه السبت الموافق لأول يوم في شهر رمضان،على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص تلقى طعنة مميتة.

وحسب مصادر من برشيد فإن خلافا بين مرتكب الجريمة والضحية، انتهى بسقوط هذا الأخير جثة هامدة بالقرب من محطة سيارات الأجرة التي تتجه صوب مدينة الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جثة الهالك، ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر في الشارع المذكور في انتظار وصول المصالح الأمنية إلى عين المكان.