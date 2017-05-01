سكوب.. ''شوف تيفي'' تكشف حقيقة شريط يظهر اعتداء رجال أمن على مواطنين بالبيضاء ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
بعد تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك", يظهر تدخل عدد من رجال الأمن بالزي المدني في حق عدد من المواطنين و المواطنات بأحد الأحياء بالبيضاء , كشفت مصادرنا أن الأمر لا يتعلق بأي اعتداء أو تجاوز من طرف رجال الأمن .
و ذكرت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بعناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني , و التي كانت بداية الشهر الجاري بصدد مباشرة إحدى حملاتها الأمنية بمنطقة "سيدي لخدير" , قبل أن تصادف العناصر الأمنية أحد المبحوث عنه و الذي ينشط في مجال ترويج الأقراص المهلوسة , حيث أبدى المعني بالأمر مقاومة شرسة مدعوما بعدد من أفراد عائلته تمكن خلالها من الصعود إلى منزله,حيث شرع في رشق رجال الأمن بالحجارة .
و أضافت المصادر أن التدخل الذي ظهر في الشريط كان بغرض توقيف المشتبه به حيث تدخل عدد من إخوته و زوجة أخيه في شجار من رجال الأمن تم على إثره إعتقالهم , قبل أن يخلى سبيل إثنتين منهن في حين تمت متابعة الثالثة , أما المعني بالأمر فقد سلم فيما بعد نفسه .
و قد كان المشتبه به حسب ذات المصادر محل أربع مذكرات بحث وطنية بتهم ترويج الأقراص المهلوسة و شكايتين تتعلقان بالابتزاز و أخرى بتهمة اختطاف قاصر و محاولة هتك العرض.
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