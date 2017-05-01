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رجال الحموشي يسقطون شبكة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص بطنجة

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 16:01 رجال الحموشي يسقطون شبكة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص بطنجة | بوليتيك
رجال الحموشي يسقطون شبكة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص بطنجة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرية غير المشروعة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرية غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات الأولية أوضحت أن أحد الموقوفين هو من ذوي السوابق القضائية العديدة، ومطلوب للعدالة بموجب مذكرة بحث وطنية من أجل قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة داخل منزل يوجد بالمدينة العتيقة بطنجة، يشتبه في استغلاله من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية، أسفرت عن ضبط ثمانية مرشحين مغاربة للهجرة غير المشروعة، فضلا عن حجز حاويتين سعة 25 لترا مملوءة بالبنزين، كانت مخصصة لتشغيل الزوارق المعدة للهجرة .

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني المخدرات طنجة

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