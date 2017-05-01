مؤلم..قتل شخصين بطريقة بشعة خلال دفاعهما على مسلمة محجبة ﻿

لقي شخصان مصرعهما ليلة الجمعة-السبت، طعنا، خلال محاولتهما الدفاع عن سيدة مسلمة تعرضت لاعتداء لفظي، من طرف الجاني في ولاية أوريغون الأميركية.

"شوف تيفي"

لقي شخصان مصرعهما ليلة الجمعة-السبت، طعنا، خلال محاولتهما الدفاع عن سيدة مسلمة تعرضت لاعتداء لفظي، من طرف الجاني في ولاية أوريغون الأميركية.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فإن القتيلين، شاهدا مسلمة محجبة، تتعرض للإهانة بمحطة للقطار بمدينة بورتلاند من طرف أحد الأشخاص وخلال تدخلهما، قام هذا الأخير بطعنهما ليفارقا الحياة على الفور.

وأكد المصادر ذاتها أن القاتل، أهان السيدة المسلمة بعبارات عنصرية نظرا لوضعها الحجاب، وقد تم إيقافه وهو تحت تأثير المخدرات.