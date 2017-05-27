 بالصور .. بعد نشر ''شوف تيفي'' خبر المدرسة الشبيهة بـ''الكوري'' ضواحي آسفي مدير المؤسسة يتحدى ساكنة المنطقة بعبارة ''العود المخير في خيلكم ركبوه'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو.. في أول أيام رمضان: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة بمدينة برشيد في هذه اللحظات | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. في أول أيام رمضان: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة بمدينة برشيد في هذه اللحظات

سكوب.. شوف تيفي تكشف حقيقة شريط يظهر اعتداء رجال أمن على مواطنين بالبيضاء | بوليتيك

سكوب.. ''شوف تيفي'' تكشف حقيقة شريط يظهر اعتداء رجال أمن على مواطنين بالبيضاء

من الناحية الدينية:واش القبلة حلال و لا حرام فرمضان؟ (فيديو) | بووز

من الناحية الدينية:واش القبلة حلال و لا حرام فرمضان؟ (فيديو)

رجال الحموشي يسقطون شبكة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص بطنجة | بوليتيك

رجال الحموشي يسقطون شبكة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص بطنجة

مؤلم..قتل شخصين بطريقة بشعة خلال دفاعهما على مسلمة محجبة | حوادث و حقوق

مؤلم..قتل شخصين بطريقة بشعة خلال دفاعهما على مسلمة محجبة

بالصور .. بعد نشر شوف تيفي خبر المدرسة الشبيهة بـالكوري ضواحي آسفي مدير المؤسسة يتحدى ساكنة المنطقة بعبارة العود المخير في خيلكم ركبوه | حوادث و حقوق

بالصور .. بعد نشر ''شوف تيفي'' خبر المدرسة الشبيهة بـ''الكوري'' ضواحي آسفي مدير المؤسسة يتحدى ساكنة

صادم ولا يصدق: شاب يصل إلى مستشفى بني ملال في حالة حرجة والسبب كأس في مؤخرته والقضية واقيلا فيها الشدود الجنسي | حوادث و حقوق

صادم ولا يصدق: شاب يصل إلى مستشفى بني ملال في حالة حرجة والسبب كأس في مؤخرته والقضية واقيلا فيها

الحموشي يُحيل ملفات أمنيين متهمين بتجاوزات مهنية بوجدة على المجلس التأديبي | بوليتيك

الحموشي" يُحيل ملفات أمنيين متهمين بتجاوزات مهنية بوجدة على المجلس التأديبي

هكذا بدت الحسيمة في أول أيام رمضان و هذا جديد مسطرة ضبط و إيقاف الزفزافي | حوادث و حقوق

هكذا بدت الحسيمة في أول أيام رمضان و هذا جديد مسطرة ضبط و إيقاف الزفزافي

الدولة غير العنيدة

بالصور .. بعد نشر ''شوف تيفي'' خبر المدرسة الشبيهة بـ''الكوري'' ضواحي آسفي مدير المؤسسة يتحدى ساكنة المنطقة بعبارة ''العود المخير في خيلكم ركبوه''

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 15:46 بالصور .. بعد نشر شوف تيفي خبر المدرسة الشبيهة بـالكوري ضواحي آسفي مدير المؤسسة يتحدى ساكنة المنطقة بعبارة العود المخير في خيلكم ركبوه | حوادث و حقوق
بالصور .. بعد نشر ''شوف تيفي'' خبر المدرسة الشبيهة بـ''الكوري'' ضواحي آسفي مدير المؤسسة يتحدى ساكنة المنطقة بعبارة ''العود المخير في خيلكم ركبوه''
عادت ساكنة دوار ''الكراكبة'' جماعة الكرعاني التابعة لإقليم آسفي للإحتجاج مجددا على الأوضاع الكارثية التي تعيشها مدرسة أولاد عبدالله , من خلال إستنجادها مجددا بوزارة التربية الوطنية من أجل فتح تحقيق

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

عادت ساكنة دوار "الكراكبة" جماعة الكرعاني التابعة لإقليم آسفي للإحتجاج مجددا على الأوضاع الكارثية التي تعيشها مدرسة أولاد عبدالله , من خلال إستنجادها مجددا بوزارة التربية الوطنية من أجل فتح تحقيق في استمرار هذا الوضع المزري منذ سنوات لمؤسسة تعليمية يقصدها مئات التلاميذ و التلميذات .

و حسب شكاية لعدد من سكان المنطقة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منها فإن 4 بنايات ,3 منها في حالة مزرية مع مراحيض غير صالحة لضمان السير العادي للعملية التعليمية بالفرعية المذكورة .
و أشارت الشكاية كذلك أن 5 معلمين لا يلتزمون بالوقت و لا يقومون بواجباتهم التربوية و لاسيما حسب ذات الشكاية أن نائب المدير يساهم في إستفحال هذه الوضعية المزرية .

و أكدت الشكاية أن الخبر الذي نشرته قناة "شوف تيفي" بتاريخ 08 ماي الجاري صحيح مستغربين من ينفي حقيقة الواقع المزري للمدرسة و من يعمل على إخفاء حقيقة الواقع " اللاتربوي " الذي تعيشه المؤسسة.
و أكدت عدد من الساكنة من خلال إتصال بـ"شوف تيفي" أن مدير المؤسسة و في تحدي خطير واجه السكان المتضررين بعبارة "العود المخير في خيلكم ركبوه" , و هي العبارة التي من شأنها أن تؤجج إحتجاجات ساكنة هذا الدوار و الذي يُلحون على ضرورة إيفاد وزارة "حصاد" للجنة مراقبة للفرعية من أجل الوقوف على التجاوزات الخطيرة التي تعيشها هذه المؤسسة التعليمية .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

دوار الكراكبة شوف تيفي العود المخير في خيلكم ركبوه الواقع المزري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.. في أول أيام رمضان: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة بمدينة برشيد في هذه اللحظات | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. في أول أيام رمضان: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة بمدينة برشيد في هذه اللحظات

مؤلم..قتل شخصين بطريقة بشعة خلال دفاعهما على مسلمة محجبة | حوادث و حقوق

مؤلم..قتل شخصين بطريقة بشعة خلال دفاعهما على مسلمة محجبة

صادم ولا يصدق: شاب يصل إلى مستشفى بني ملال في حالة حرجة والسبب كأس في مؤخرته والقضية واقيلا فيها الشدود الجنسي | حوادث و حقوق

صادم ولا يصدق: شاب يصل إلى مستشفى بني ملال في حالة حرجة والسبب كأس في مؤخرته والقضية واقيلا فيها الشدود الجنسي

هكذا بدت الحسيمة في أول أيام رمضان و هذا جديد مسطرة ضبط و إيقاف الزفزافي | حوادث و حقوق

هكذا بدت الحسيمة في أول أيام رمضان و هذا جديد مسطرة ضبط و إيقاف الزفزافي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير..شوفو كيفاش هجمو بعض المحسوبين على ساكنة الحسيمة على القوات العمومي وضربوهم بالحجارة | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

فيديو خطير..شوفو كيفاش هجمو بعض المحسوبين على ساكنة الحسيمة على القوات العمومي وضربوهم بالحجارة

فيديو لأول تحليق لمروحية كا-62 | قنوات أخرى

فيديو لأول تحليق لمروحية ''كا-62''

حلاق عراقي يتحدى الظروف من قلب مخيم للنازحين | قنوات أخرى

حلاق عراقي يتحدى الظروف من قلب مخيم للنازحين

زبائن مركز تجاري يرتبكون عند رؤية أبقار فيه | قنوات أخرى

زبائن مركز تجاري يرتبكون عند رؤية أبقار فيه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سار لأساتذة السلك الابتدائي بالمغرب: هذا ما قرره الوزير حصاد | بوليتيك
منذ 19 ثانية

سار لأساتذة السلك الابتدائي بالمغرب: هذا ما قرره الوزير حصاد

عاجل وبالفيديو.. في أول أيام رمضان: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة بمدينة برشيد في هذه اللحظات | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. في أول أيام رمضان: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة بمدينة برشيد في هذه اللحظات

سكوب.. شوف تيفي تكشف حقيقة شريط يظهر اعتداء رجال أمن على مواطنين بالبيضاء | بوليتيك

سكوب.. ''شوف تيفي'' تكشف حقيقة شريط يظهر اعتداء رجال أمن على مواطنين بالبيضاء

من الناحية الدينية:واش القبلة حلال و لا حرام فرمضان؟ (فيديو) | بووز

من الناحية الدينية:واش القبلة حلال و لا حرام فرمضان؟ (فيديو)

﻿ ﻿
اليوم 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.