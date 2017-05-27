بالصور .. بعد نشر ''شوف تيفي'' خبر المدرسة الشبيهة بـ''الكوري'' ضواحي آسفي مدير المؤسسة يتحدى ساكنة المنطقة بعبارة ''العود المخير في خيلكم ركبوه'' ﻿

عادت ساكنة دوار ''الكراكبة'' جماعة الكرعاني التابعة لإقليم آسفي للإحتجاج مجددا على الأوضاع الكارثية التي تعيشها مدرسة أولاد عبدالله , من خلال إستنجادها مجددا بوزارة التربية الوطنية من أجل فتح تحقيق

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

عادت ساكنة دوار "الكراكبة" جماعة الكرعاني التابعة لإقليم آسفي للإحتجاج مجددا على الأوضاع الكارثية التي تعيشها مدرسة أولاد عبدالله , من خلال إستنجادها مجددا بوزارة التربية الوطنية من أجل فتح تحقيق في استمرار هذا الوضع المزري منذ سنوات لمؤسسة تعليمية يقصدها مئات التلاميذ و التلميذات .

و حسب شكاية لعدد من سكان المنطقة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منها فإن 4 بنايات ,3 منها في حالة مزرية مع مراحيض غير صالحة لضمان السير العادي للعملية التعليمية بالفرعية المذكورة .

و أشارت الشكاية كذلك أن 5 معلمين لا يلتزمون بالوقت و لا يقومون بواجباتهم التربوية و لاسيما حسب ذات الشكاية أن نائب المدير يساهم في إستفحال هذه الوضعية المزرية .

و أكدت الشكاية أن الخبر الذي نشرته قناة "شوف تيفي" بتاريخ 08 ماي الجاري صحيح مستغربين من ينفي حقيقة الواقع المزري للمدرسة و من يعمل على إخفاء حقيقة الواقع " اللاتربوي " الذي تعيشه المؤسسة.

و أكدت عدد من الساكنة من خلال إتصال بـ"شوف تيفي" أن مدير المؤسسة و في تحدي خطير واجه السكان المتضررين بعبارة "العود المخير في خيلكم ركبوه" , و هي العبارة التي من شأنها أن تؤجج إحتجاجات ساكنة هذا الدوار و الذي يُلحون على ضرورة إيفاد وزارة "حصاد" للجنة مراقبة للفرعية من أجل الوقوف على التجاوزات الخطيرة التي تعيشها هذه المؤسسة التعليمية .