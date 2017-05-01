صادم ولا يصدق: شاب يصل إلى مستشفى بني ملال في حالة حرجة والسبب كأس في مؤخرته والقضية واقيلا فيها الشدود الجنسي ﻿

تفاجأ الطاقم الطبي بالمستشفى الجهوي بني ملال ليلة الجمعة السبت، بوصول شاب في حالة صحية حرجة، بعد أن علق كأس زجاجي صغير بدبره.

"شوف تيفي":

تفاجأ الطاقم الطبي بالمستشفى الجهوي بني ملال ليلة الجمعة السبت، بوصول شاب في حالة صحية حرجة، بعد أن علق كأس زجاجي صغير بدبره.

وحسب مصادر ملالية فإن الطاقم الطبي استنفر أفراده، حيث أجريت للمعني بالأمر، فحوصات أولية، وذلك قبل إجراء عملية جراحية مستعجلة مكنت من إزالة الكأس.

وأوضحت المصادر ذاته أن سبب دخول الكأس في دبر هذا الشخص تبقى مجهولة إلا أن هناك شكوكا تحوم بأن للأمر علاقة بالشذوذ الجنسي.