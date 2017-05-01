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الحموشي" يُحيل ملفات أمنيين متهمين بتجاوزات مهنية بوجدة على المجلس التأديبي

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 15:26 الحموشي يُحيل ملفات أمنيين متهمين بتجاوزات مهنية بوجدة على المجلس التأديبي | بوليتيك
الحموشي" يُحيل ملفات أمنيين متهمين بتجاوزات مهنية بوجدة على المجلس التأديبي
ينظر المجلس التأديبي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني في تجاوزات مهنية منسوبة لبعض موظفي الشرطة العاملين بولاية أمن وجدة , وذلك على خلفية نتائج البحث الداخلي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر

ينظر المجلس التأديبي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني في تجاوزات مهنية منسوبة لبعض موظفي الشرطة العاملين بولاية أمن وجدة , وذلك على خلفية نتائج البحث الداخلي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تبليغها بتسجيل تباطؤ محتمل في تصريف ومعالجة بعض الملفات ذات الطابع الإداري و القضائي .

و ذكر مصدر أمني لـ "شوف تيفي" ، أن المدير العام للأمن الوطني قرر إحالة ملف الموظفين المخالفين على أنظار المجلس التأديبي , لدراسة و تمحيص الإختلالات و التجاوزات المنسوبة إليهم , والإستماع الى دفوعات الشرطيين حول هذه التجاوزات قبل إقتراح الجزاءات التأديبية و التدابير الإدارية الملائمة في حقهم .

و أضاف المصدر أن هذا الإجراء يأتي في سياق عمليات الإفتصاح و التدقيق الداخلي التي تباشرها مصالح التفتيش المركزي وكذا عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من القيادات و الولايات الأمنية , بهدف قياس جودة الأداء الأمني , وتقييم مدى تنزيل مخططات العمل الموضوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني .

و أفاد المصدر أن مصالح الأمن تراهن من خلال عمليات الإفتحاص هاته على القطع مع كل مظاهر التدبير و التسيير الغير المعقلن , وكذا توحيد العمل على الصعيد الوطني.

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الحموشي شوف تيفي وجدة مصالح الأمن التفتيش المركزي

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