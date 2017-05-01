الحموشي" يُحيل ملفات أمنيين متهمين بتجاوزات مهنية بوجدة على المجلس التأديبي ﻿

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر
ينظر المجلس التأديبي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني في تجاوزات مهنية منسوبة لبعض موظفي الشرطة العاملين بولاية أمن وجدة , وذلك على خلفية نتائج البحث الداخلي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تبليغها بتسجيل تباطؤ محتمل في تصريف ومعالجة بعض الملفات ذات الطابع الإداري و القضائي .
و ذكر مصدر أمني لـ "شوف تيفي" ، أن المدير العام للأمن الوطني قرر إحالة ملف الموظفين المخالفين على أنظار المجلس التأديبي , لدراسة و تمحيص الإختلالات و التجاوزات المنسوبة إليهم , والإستماع الى دفوعات الشرطيين حول هذه التجاوزات قبل إقتراح الجزاءات التأديبية و التدابير الإدارية الملائمة في حقهم .
و أضاف المصدر أن هذا الإجراء يأتي في سياق عمليات الإفتصاح و التدقيق الداخلي التي تباشرها مصالح التفتيش المركزي وكذا عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من القيادات و الولايات الأمنية , بهدف قياس جودة الأداء الأمني , وتقييم مدى تنزيل مخططات العمل الموضوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني .
و أفاد المصدر أن مصالح الأمن تراهن من خلال عمليات الإفتحاص هاته على القطع مع كل مظاهر التدبير و التسيير الغير المعقلن , وكذا توحيد العمل على الصعيد الوطني.
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