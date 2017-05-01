هكذا بدت الحسيمة في أول أيام رمضان و هذا جديد مسطرة ضبط و إيقاف الزفزافي ﻿

ذكرت مصادر خاصة لشوف تيفي أن الأمور عادت إلى سيرها الطبيعي بمدينة الحسيمة بعد المواجهات التي اندلعت أمس الجمعة بين عناصر القوات العمومية و متظاهرين تسببت بإصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن .

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر



ذكرت مصادر خاصة لشوف تيفي أن الأمور عادت إلى سيرها الطبيعي بمدينة الحسيمة بعد المواجهات التي اندلعت أمس الجمعة بين عناصر القوات العمومية و متظاهرين تسببت بإصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن .



و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن عددا من شوارع وأزقة المدينة بدت فارغة خلال أول أيام شهر رمضان و الذي يصادف اليوم السبت , حيث حج عدد من سكان المدينة اليوم الى شواطئ المدينة التماسا للراحة و الاستجمام.



و زادت المصادر ذاتها أن كل مداخل و مخارج المدينة وضعت بها عدد من أبراج المراقبة الأمنية بغرض قطع الطريق على "ناصر الزفزافي" و أتباعه من الفرار إلى خارج المدينة , و ذلك بعد صدور أمر باعتقاله من طرف وكيل الملك بالمدينة على خلفية اقتحامه لمسجد أمس الجمعة .



و أضافت المصادر أن الوفد الرفيع المستوى الذي يترأسه والي من الداخلية و والي جهة طنجة الحسيمة لازالوا مرابطين بالمدينة منذ حوالي 15 يوما في تتبع تام للأوضاع بالمدينة و تتبع المشاريع التنموية بها.