عاجل وحصري.. هذه هي التهمة الخطيرة التي تنتظر ناصر الزفزافي ﻿

أكد محامي من هيئة المحامين بالدار البيضاء لـ ''شوف تيفي'' يومه السبت، أن التكييف القانوني لما قام به ناصر الزفزافي داخل المسجد قد يجعله متهما بـ''الإرهاب'' وبالتالي فإن العقوبة السجينة التي قد يدان بها

"شوف تيفي"

أكد محامي من هيئة المحامين بالدار البيضاء لـ "شوف تيفي" يومه السبت، أن التكييف القانوني لما قام به ناصر الزفزافي داخل المسجد قد يجعله متهما بـ"الإرهاب" وبالتالي فإن العقوبة السجينة التي قد يدان بها من المحتمل أن تصل إلى أكثر من 3 سنوات.

وأوضح المحامي بأن ما قام به "الزفزافي" خطير، ويعتبر تجاوزا، مشيرا إلى أن هذا الأخير وقع في المحظور خلال واقعة مسجد محمد الخامس بالحسمية أمس الجمعة.

وأشار ذات المحامي في تعليقه على الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي، على أن التهم التي ستوجه إلى الزفزافي هي التي قد تحدد المدة السجنية التي من المحتمل أن يقضيها خلف القضبان الحديدية.

تجدر الإشارة إلى أن الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي، يشير إلى أن من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 100إلى 500 درهم”.