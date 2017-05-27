عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع ﻿

شوف تيفي: م غ/ ك ع
اهتزت قبل قليل من يومه السبت مقبرة الرحمة بالبيضاء، على وقع أبشع جريمة قتل في أول أيام رمضان بالمملكة راح ضحيتها شاب في عمر الزهور.
و تعود تفاصيل الجريمة المروعة، بعدما دخل صديقين في العشرينيات من عمرهما يسقيان القبور بالمقبرة المذكورة في خلاف حول 100 درهم سلمها لأحدهم أحد أبناء رجل جرى دفنه في ذات المقبرة.
و تطور الخلاف بينهما إلى حد ارتكاب جريمة بشعة بقنينة زجاج،أنهت حياة الشاب على الفور.
و سنعود لتفاصيل هذه الجريمة بالفيديو...
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