عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع ﻿

اهتزت قبل قليل من يومه السبت مقبرة الرحمة بالبيضاء، على وقع أبشع جريمة قتل في أول أيام رمضان بالمملكة راح ضحيتها شاب في عمر الزهور.

شوف تيفي: م غ/ ك ع

اهتزت قبل قليل من يومه السبت مقبرة الرحمة بالبيضاء، على وقع أبشع جريمة قتل في أول أيام رمضان بالمملكة راح ضحيتها شاب في عمر الزهور.

و تعود تفاصيل الجريمة المروعة، بعدما دخل صديقين في العشرينيات من عمرهما يسقيان القبور بالمقبرة المذكورة في خلاف حول 100 درهم سلمها لأحدهم أحد أبناء رجل جرى دفنه في ذات المقبرة.

و تطور الخلاف بينهما إلى حد ارتكاب جريمة بشعة بقنينة زجاج،أنهت حياة الشاب على الفور.

و سنعود لتفاصيل هذه الجريمة بالفيديو...