أسعار السمك تلتهب في أول أيام رمضان وها شحال داير ''الكروفيت'' ﻿

شوف تيفي
" الكروفيت بت100 درهم .. غالي علينا بزاف: هكذا عبرت إحدى السيدات التي صادفتها شوف تيفي بأحد الأسواق الخاصة بالسمك في رمضان، عن غلاء أثمنة السمك .
و عاينت "شوف تيفي" من خلال جولة قمنا بها في أحد الأسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء ارتفاعا مهولا في أسعار السمك الذي وصل إلى 100 درهم للكروفيت و 20 درهما لسمك الفقراء "السردين".
و استنكر عدد من المستهلكين ممن التقيناهم ،هذا الارتفاع المهول في أثمنة السمك الذي يعتبر من بين الأطباق الأساسية في رمضان.
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