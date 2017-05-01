أسعار السمك تلتهب في أول أيام رمضان وها شحال داير ''الكروفيت'' ﻿

'' الكروفيت بت100 درهم .. غالي علينا بزاف: هكذا عبرت إحدى السيدات التي صادفتها شوف تيفي بأحد الأسواق الخاصة بالسمك في رمضان، عن غلاء أثمنة السمك .

شوف تيفي

" الكروفيت بت100 درهم .. غالي علينا بزاف: هكذا عبرت إحدى السيدات التي صادفتها شوف تيفي بأحد الأسواق الخاصة بالسمك في رمضان، عن غلاء أثمنة السمك .

و عاينت "شوف تيفي" من خلال جولة قمنا بها في أحد الأسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء ارتفاعا مهولا في أسعار السمك الذي وصل إلى 100 درهم للكروفيت و 20 درهما لسمك الفقراء "السردين".

و استنكر عدد من المستهلكين ممن التقيناهم ،هذا الارتفاع المهول في أثمنة السمك الذي يعتبر من بين الأطباق الأساسية في رمضان.