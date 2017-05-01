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أسعار السمك تلتهب في أول أيام رمضان وها شحال داير ''الكروفيت''

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 14:41 أسعار السمك تلتهب في أول أيام رمضان وها شحال داير الكروفيت | مجتمع
أسعار السمك تلتهب في أول أيام رمضان وها شحال داير ''الكروفيت''
'' الكروفيت بت100 درهم .. غالي علينا بزاف: هكذا عبرت إحدى السيدات التي صادفتها شوف تيفي بأحد الأسواق الخاصة بالسمك في رمضان، عن غلاء أثمنة السمك .

شوف تيفي

" الكروفيت بت100 درهم .. غالي علينا بزاف: هكذا عبرت إحدى السيدات التي صادفتها شوف تيفي بأحد الأسواق الخاصة بالسمك في رمضان، عن غلاء أثمنة السمك .

و عاينت "شوف تيفي" من خلال جولة قمنا بها في أحد الأسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء ارتفاعا مهولا في أسعار السمك الذي وصل إلى 100 درهم للكروفيت و 20 درهما لسمك الفقراء "السردين".

و استنكر عدد من المستهلكين ممن التقيناهم ،هذا الارتفاع المهول في أثمنة السمك الذي يعتبر من بين الأطباق الأساسية في رمضان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رمضان كروفيت السردين

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