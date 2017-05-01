عاجل ورسميا..هذا هو موعد وصول هاتف نوكيا الأسطوري ''3310'' إلى الأسواق المغربية ﻿

من المنتظر، حسب ما كشف عن تقرير من شركة HMD Global الفنلندية المسؤولة عن تصنيع النسخة الجديدة من هاتف ''نوكيا 3310'' الجديد، أن الهاتف سيصل لجميع الدول العربية من بينها المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

"شوف تيفي"

من المنتظر، حسب ما كشف عن تقرير من شركة HMD Global الفنلندية المسؤولة عن تصنيع النسخة الجديدة من هاتف "نوكيا 3310" الجديد، أن الهاتف سيصل لجميع الدول العربية من بينها المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فقد قالت الشركة، إن وصول الهاتف إلى الدول العربية سيكون بداية من شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الإمارات، ستكون أول دولة تتوصل به.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة هاتف نوكيا 3310 الجديدة، تتميز بأنها أنحف وأخف وزنا من النسخة الأصلية التي ظهرت قبل سنوات، ويضم شاشة 2.4 بوصة ملونة بدقة QVGA مع دعم لفتحة الذاكرة الخارجية MicroSD وكاميرا خلفية بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED، و16 ميجابايت من مساحة التخزين الداخلية.