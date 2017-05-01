اعتقال عدد من المطلوبين للتحقيق بعد الإعتداء على خطيب الجمعة بالحسيمة بزعامة ''ناصر الزفزافي'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر بالشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، أوقفوا عددا من المشتبه فيهم، بعد حادثي إقتحام مسجد محمد الخامس بالمدينة، ورمي قوات حفظ النظام العام يوم أمس بالحجارة بالقرب من منزل

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن عناصر بالشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، أوقفوا عددا من المشتبه فيهم، بعد حادثي إقتحام مسجد محمد الخامس بالمدينة، ورمي قوات حفظ النظام العام يوم أمس بالحجارة بالقرب من منزل المطلوب للعدالة "ناصر الزفزافي".



وأفاد مصدر مطلع، أن الإعتقالات والتوقيفات مازالت جارية، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، حيث أن الموقوفين يخضعون للبحث والتحقيق من طرف ضباط الشرطة القضائية، قبل عرضهم على أنظار القضاء.



وأضاف ذات المصدر، أنه يصعب تحديد عدد المعتقلين والموقوفين بالضبط لحدود الساعة، لكن غالبيتهم ظهروا في أشرطة فيديو وهم يقومون برمي سيارات الشرطة والأمن بالحجارة، كما أنهم شاركوا إلى جانب "زعيمهم ناصر الزفزافي" في إقتحام مسجد محمد الخامس والإعتداء على خطيب الجمعة وتكسير مكبر الصوت.



هذا، وتداولت صفحات فايسبوكية محلية، أن عدد المعتقلين تجاوز العشرين، فيما لازال مكان تواجد مكان إختباء "ناصر الزفزافي" مجهولا، رغم إشاعة تسليم نفسه للعدالة عشية اليوم السبت.