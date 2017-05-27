بالصور..حركة ''ماصيمينش'' تظهر مجددا في أولى أيام رمضان ..وها شنو دارو ﻿

شوف تيفي:
في أولى أيام شهر رمضان الفضيل تداول رواد الفضاء الأزرق صورا لعدد من الشبان المغاربة ينتمون على ما يبدو لحركة "ماصيمينش" , نشروا صورا كتبوا من خلالها على أيديهم عبارات تطالب بإلغاء المادة 222 و التي تجرم الإفطار العلني خلال شهر رمضان إستنادا للقانون الجنائي المغربي.
و أظهرت الصور و التي حرصت على عدم إظهار الأوجه , شباب يشربون القهوة و الحلويات , حيث كتبوا على أياديهم عبارات تَحث على إلغاء المادة الجنائية المذكورة من قبيل "إلى كانت المادة 222 تجرم الإفطار بدعوى أنني مسلم , فأنا أيضا لا أصلي و يجب أن أسجن".
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