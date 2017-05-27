 بالصور..حركة ''ماصيمينش'' تظهر مجددا في أولى أيام رمضان ..وها شنو دارو ﻿
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بالصور..حركة ''ماصيمينش'' تظهر مجددا في أولى أيام رمضان ..وها شنو دارو

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 14:06 بالصور..حركة ماصيمينش تظهر مجددا في أولى أيام رمضان ..وها شنو دارو | مجتمع
بالصور..حركة ''ماصيمينش'' تظهر مجددا في أولى أيام رمضان ..وها شنو دارو
في أولى أيام شهر رمضان الفضيل تداول رواد الفضاء الأزرق صورا لعدد من الشبان المغاربة ينتمون على ما يبدو لحركة ''ماصيمينش'' , نشروا صورا كتبوا من خلالها على أيديهم عبارات تطالب بإلغاء المادة 222 و التي

شوف تيفي:

في أولى أيام شهر رمضان الفضيل تداول رواد الفضاء الأزرق صورا لعدد من الشبان المغاربة ينتمون على ما يبدو لحركة "ماصيمينش" , نشروا صورا كتبوا من خلالها على أيديهم عبارات تطالب بإلغاء المادة 222 و التي تجرم الإفطار العلني خلال شهر رمضان إستنادا للقانون الجنائي المغربي.

و أظهرت الصور و التي حرصت على عدم إظهار الأوجه , شباب يشربون القهوة و الحلويات , حيث كتبوا على أياديهم عبارات تَحث على إلغاء المادة الجنائية المذكورة من قبيل "إلى كانت المادة 222 تجرم الإفطار بدعوى أنني مسلم , فأنا أيضا لا أصلي و يجب أن أسجن".

 

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ماصيمينش شوف تيفي المادة الجنائية المادة الجنائية

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