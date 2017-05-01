فيديو فاضح يهز المغاربة في أول أيام رمضان والمتورط أستاذ وفتاة بمدينة أكادير مارسا الجنس داخل سيارة ﻿

تفاجأ المغاربة يومه السبت بانتشار مقطع فيديو صادم على تطبيق ''الواتساب''، يظهر لحظة دخول فتاة في مشادات كلامية حادة مع شاب داخل سيارة بسبب رفض هذا الأخيرمنحها مبلغا ماليا اتفقا عليه مقابل ممارسة

"شوف تيفي"

تفاجأ المغاربة يومه السبت بانتشار مقطع فيديو صادم على تطبيق "الواتساب"، يظهر لحظة دخول فتاة في مشادات كلامية حادة مع شاب داخل سيارة بسبب رفض هذا الأخيرمنحها مبلغا ماليا اتفقا عليه مقابل ممارسة الجنس.

وحسب ناشري هذا الفيديو المثير فإن تفاصيله جرت، أخيرا بمدينة أكادير، موضحين أن الشخص الذي يظهر في الفيديو يعمل كأستاذ بعاصمة سوس، رفض منح الفتاة التي تعمل بالدعارة مبلغا ماليا اتفقا عليه مباشرة بعد ممارستهما الجنس، لتقوم الفتاة بتصويره دون علمه خلال دخولهما في نقاش حاد.

وطالب المغاربة مستخدمو "الواتساب" بمدينة أكادير بفتح تحقيق للكشف عن هوية الأستاذ وهوية الفتاة من أجل إيقافهما، بينما طالب آخرون باعتقال الشخص الذي قام بتسريب هذا الفيديو الفاضح.