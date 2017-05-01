فتوى الموسم ..شيخ مشهور :'' الصيام فرض على الأغنياء فقط'' وهذا هو الدليل الشرعي ﻿

في خطوة غريبة و غير مسبوقة أفتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام، الشيخ الأزهري ''مصطفى راشد'' بأن صيام شهر رمضان فرض على الأغنياء فقط أما بالنسبة للفقراء فهو مجرد تطوع منهم.

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في خطوة غريبة و غير مسبوقة أفتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام، الشيخ الأزهري "مصطفى راشد" بأن صيام شهر رمضان فرض على الأغنياء فقط أما بالنسبة للفقراء فهو مجرد تطوع منهم.



و صرح "مصطفى راشد" لموقع "الحرة" قائلا إنه أجرى حسابات بالنسبة للمواطن المصري ووصل إلى نتيجة مفادها أن الصيام ليس فرضا على كل مصري يقل راتبه عن 500 دولار شهريا , معللا فتواه بأن الفقير، بحسب الحديث النبوي، “هو الذي لا يملك قوته وقوت أسرته لمدة شهر والذي لا يملك منزلا، والذي لا يملك دابة، وهي تعادل سيارة في وقتنا الحالي", وبموجب هذا التعريف، أجرى "راشد" حساباته وتبين معه أن المواطن المصري الفقير هو من لا يمتلك دخلا شهريا ثابتا يعادل 750 دولارا.

ولكن هذا الحساب الذي سمّاه راشد “نصاب الفقر” يختلف بين دولة وأخرى بحسب أوضاعها الاقتصادية وتكلفة المعيشة فيها، وتبقى القاعدة هي تعريف النبي للفقير , واعتبر راشد أن "المقصود من الصيام هو إطعام الفقراء"، متابعا أنه "لو أطعم كل شخص مسكينا كل يوم فهذا أفضل من الصيام" , ولكنه أكد أن كلامه ليس دعوة للفقراء كي لا يصوموا، وكل قصده أن يوصل إلى الناس "مقاصد الشرع".



و أكد الشيخ أن الأسانيد التي اعتمد عليها في فتواه , تستند على الآية 184 من سورة البقرة، والتي تنص على أن "من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون", ومن هذه الآية استنتج كما يستنتج كل الفقهاء أن المريض أو المسافر يحق له الإفطار على أن يصوم أياما أخرى أو يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره.



ولكنه أضاف أن "الفقير صائم بالطبع طوال الوقت وإذا كان لا يطيق الصيام فكيف سيطعم مسكينا وهو لا يملك إطعام نفسه؟"، مستنتجا أنه لا يعقل أن الله يطالب المسكين الذي لا يطيق الصيام بإطعام مسكين آخر.



وخلص الشيخ إلى أن الصيام أساسه الاستطاعة والشعور بالفقير المحروم، فيسقط الصيام لغياب الاستطاعة والقدرة” وبالتالي، فإن الفقراء “غير مطالبين بالصيام.”