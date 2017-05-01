 فتوى الموسم ..شيخ مشهور :'' الصيام فرض على الأغنياء فقط'' وهذا هو الدليل الشرعي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو فاضح يهز المغاربة في أول أيام رمضان والمتورط أستاذ وفتاة بمدينة أكادير مارسا الجنس داخل سيارة | حوادث و حقوق

فيديو فاضح يهز المغاربة في أول أيام رمضان والمتورط أستاذ وفتاة بمدينة أكادير مارسا الجنس داخل

فتوى الموسم ..شيخ مشهور : الصيام فرض على الأغنياء فقط وهذا هو الدليل الشرعي | مجتمع

فتوى الموسم ..شيخ مشهور :'' الصيام فرض على الأغنياء فقط'' وهذا هو الدليل الشرعي

نسولو الناس..رمضان عند لمغاربة بين الأمس و اليوم.. واش تبدلات شي حاجة؟ | بووز

نسولو الناس..رمضان عند لمغاربة بين الأمس و اليوم.. واش تبدلات شي حاجة؟

عاجل وبالصورة..الترمضينة تتسبب في حادثة سير جد خطيرة بمدينة فاس في أول أيام رمضان | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..الترمضينة تتسبب في حادثة سير جد خطيرة بمدينة فاس في أول أيام رمضان

بالفيديو.. B-Happy..لموت ديال الضحك مع تعريف مصطلح الترمصينة عند لمغاربة | بووز

بالفيديو.. B-Happy..لموت ديال الضحك مع تعريف مصطلح ''الترمصينة'' عند لمغاربة

بالصور.. الضو تْقطع فكازا ليلة رمضان و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور.. الضو تْقطع فكازا ليلة رمضان و هذه هي التفاصيل

عاجل..ها شحال غادي يدوز الزفزافي ديال الحبس بعد اقتحامه حرمة مسجد بالحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل..ها شحال غادي يدوز الزفزافي ديال الحبس بعد اقتحامه حرمة مسجد بالحسيمة

شهيوة فدقيقة..أسرع عصير فرمضان..لافوكا بالنعناع | بووز

شهيوة فدقيقة..أسرع عصير فرمضان..لافوكا بالنعناع

عاجل و خطير..نايضة قرطاس في هذه الدولة الإسلامية في أول أيام رمضان.. وحصيلة القتلى جد ثقيلة | دولي

عاجل و خطير..نايضة قرطاس في هذه الدولة الإسلامية في أول أيام رمضان.. وحصيلة القتلى جد ثقيلة

الدولة غير العنيدة

فتوى الموسم ..شيخ مشهور :'' الصيام فرض على الأغنياء فقط'' وهذا هو الدليل الشرعي

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 13:47 فتوى الموسم ..شيخ مشهور : الصيام فرض على الأغنياء فقط وهذا هو الدليل الشرعي | مجتمع
فتوى الموسم ..شيخ مشهور :'' الصيام فرض على الأغنياء فقط'' وهذا هو الدليل الشرعي
في خطوة غريبة و غير مسبوقة أفتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام، الشيخ الأزهري ''مصطفى راشد'' بأن صيام شهر رمضان فرض على الأغنياء فقط أما بالنسبة للفقراء فهو مجرد تطوع منهم.

شوف تيفي:

في خطوة غريبة و غير مسبوقة أفتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام، الشيخ الأزهري "مصطفى راشد" بأن صيام شهر رمضان فرض على الأغنياء فقط أما بالنسبة للفقراء فهو مجرد تطوع منهم.

و صرح "مصطفى راشد" لموقع "الحرة" قائلا إنه أجرى حسابات بالنسبة للمواطن المصري ووصل إلى نتيجة مفادها أن الصيام ليس فرضا على كل مصري يقل راتبه عن 500 دولار شهريا , معللا فتواه بأن الفقير، بحسب الحديث النبوي، “هو الذي لا يملك قوته وقوت أسرته لمدة شهر والذي لا يملك منزلا، والذي لا يملك دابة، وهي تعادل سيارة في وقتنا الحالي", وبموجب هذا التعريف، أجرى "راشد" حساباته وتبين معه أن المواطن المصري الفقير هو من لا يمتلك دخلا شهريا ثابتا يعادل 750 دولارا.
ولكن هذا الحساب الذي سمّاه راشد “نصاب الفقر” يختلف بين دولة وأخرى بحسب أوضاعها الاقتصادية وتكلفة المعيشة فيها، وتبقى القاعدة هي تعريف النبي للفقير , واعتبر راشد أن "المقصود من الصيام هو إطعام الفقراء"، متابعا أنه "لو أطعم كل شخص مسكينا كل يوم فهذا أفضل من الصيام" , ولكنه أكد أن كلامه ليس دعوة للفقراء كي لا يصوموا، وكل قصده أن يوصل إلى الناس "مقاصد الشرع".

و أكد الشيخ أن الأسانيد التي اعتمد عليها في فتواه , تستند على الآية 184 من سورة البقرة، والتي تنص على أن "من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون", ومن هذه الآية استنتج كما يستنتج كل الفقهاء أن المريض أو المسافر يحق له الإفطار على أن يصوم أياما أخرى أو يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره.

ولكنه أضاف أن "الفقير صائم بالطبع طوال الوقت وإذا كان لا يطيق الصيام فكيف سيطعم مسكينا وهو لا يملك إطعام نفسه؟"، مستنتجا أنه لا يعقل أن الله يطالب المسكين الذي لا يطيق الصيام بإطعام مسكين آخر.

وخلص الشيخ إلى أن الصيام أساسه الاستطاعة والشعور بالفقير المحروم، فيسقط الصيام لغياب الاستطاعة والقدرة” وبالتالي، فإن الفقراء “غير مطالبين بالصيام.”

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صيام القدرة الشرائية فتوىحأغنياء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يخرج عن صمته: وهذا ما قاله عن ناصر الزفزافي المطلوب للعدالة | مجتمع

عاجل..وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يخرج عن صمته: وهذا ما قاله عن ناصر الزفزافي المطلوب للعدالة

حقائق مثيرة بخصوص عدد ساعات الصيام في العالم.. وها شحال من ساعة غيصومو المغاربة في رمضان | مجتمع

حقائق مثيرة بخصوص عدد ساعات الصيام في العالم.. وها شحال من ساعة غيصومو المغاربة في رمضان

هام للمغاربة.. في أول أيام رمضان..طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة.. في أول أيام رمضان..طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق

عاجل.. دولة قريبة جدا من المغرب تعلن عن أول أيام شهر رمضان | مجتمع

عاجل.. دولة قريبة جدا من المغرب تعلن عن أول أيام شهر رمضان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو لأول تحليق لمروحية كا-62 | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

فيديو لأول تحليق لمروحية ''كا-62''

حلاق عراقي يتحدى الظروف من قلب مخيم للنازحين | قنوات أخرى

حلاق عراقي يتحدى الظروف من قلب مخيم للنازحين

زبائن مركز تجاري يرتبكون عند رؤية أبقار فيه | قنوات أخرى

زبائن مركز تجاري يرتبكون عند رؤية أبقار فيه

الشيخ صديق المنشاوى: حب الناس لعائلتى جعل طريقى مفروشا بالورود | قنوات أخرى

الشيخ صديق المنشاوى: حب الناس لعائلتى جعل طريقى مفروشا بالورود

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو فاضح يهز المغاربة في أول أيام رمضان والمتورط أستاذ وفتاة بمدينة أكادير مارسا الجنس داخل سيارة | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

فيديو فاضح يهز المغاربة في أول أيام رمضان والمتورط أستاذ وفتاة بمدينة أكادير مارسا الجنس داخل

فتوى الموسم ..شيخ مشهور : الصيام فرض على الأغنياء فقط وهذا هو الدليل الشرعي | مجتمع

فتوى الموسم ..شيخ مشهور :'' الصيام فرض على الأغنياء فقط'' وهذا هو الدليل الشرعي

نسولو الناس..رمضان عند لمغاربة بين الأمس و اليوم.. واش تبدلات شي حاجة؟ | بووز

نسولو الناس..رمضان عند لمغاربة بين الأمس و اليوم.. واش تبدلات شي حاجة؟

عاجل وبالصورة..الترمضينة تتسبب في حادثة سير جد خطيرة بمدينة فاس في أول أيام رمضان | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..الترمضينة تتسبب في حادثة سير جد خطيرة بمدينة فاس في أول أيام رمضان

﻿ ﻿
أمس 21:41 GMT

عاجل.. الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يأمر بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.