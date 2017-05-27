عاجل وبالصورة..الترمضينة تتسبب في حادثة سير جد خطيرة بمدينة فاس في أول أيام رمضان ﻿

شهدت طريق واد فاس أمام عمالة مولاي يعقوب بالعاصمة العلمية، قبل قليل من يومه السبت، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام حافلة لنقل المسافرين بعمود كهربائي.

"شوف تيفي"

شهدت طريق واد فاس أمام عمالة مولاي يعقوب بالعاصمة العلمية، قبل قليل من يومه السبت، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام حافلة لنقل المسافرين بعمود كهربائي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هناك احتمالا أن خلافا وقع بين سائق الحافلة ومرافقه "الكريسون"، تسبب في انحراف الحافلة عن طريقها واصطدام واجهتها الأمامية بالعمود الكهربائي.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمينة، حلت بعين المكان فور توصلها بإخبارية في الموضوع، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.