بالصور.. الضو تْقطع فكازا ليلة رمضان و هذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
عاش وسط مدينة الدارالبيضاء ليلة أمس الجمعة على وقع ظلام دامس بعد أن انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لمدة ساعات .
و حسب مصادر "شوف تيفي" فإن انقطاع التيار الكهربائي عن وسط المدينة تسبب في ارتباك كبير لحركة المرور , و في صفوف الحركة التجارية لعدد من المحلات التجارية التي قصدها المواطنون بكثافة لتزامن ليلة أمس مع الإعلان الرسمي ليوم السبت كأول أيام شهر رمضان الفضيل.
و أضافت المصادر أن التيار الكهربائي عاد بعد حوالي نصف ساعة إلى المنطقة و التي تعتبر رئة مدينة الدار البيضاء , وذلك بعد إصلاح عطب تقني وصف بالعرضي.
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