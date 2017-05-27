بالصور.. الضو تْقطع فكازا ليلة رمضان و هذه هي التفاصيل ﻿

عاش وسط مدينة الدارالبيضاء ليلة أمس الجمعة على وقع ظلام دامس بعد أن انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لمدة ساعات .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



عاش وسط مدينة الدارالبيضاء ليلة أمس الجمعة على وقع ظلام دامس بعد أن انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لمدة ساعات .



و حسب مصادر "شوف تيفي" فإن انقطاع التيار الكهربائي عن وسط المدينة تسبب في ارتباك كبير لحركة المرور , و في صفوف الحركة التجارية لعدد من المحلات التجارية التي قصدها المواطنون بكثافة لتزامن ليلة أمس مع الإعلان الرسمي ليوم السبت كأول أيام شهر رمضان الفضيل.

و أضافت المصادر أن التيار الكهربائي عاد بعد حوالي نصف ساعة إلى المنطقة و التي تعتبر رئة مدينة الدار البيضاء , وذلك بعد إصلاح عطب تقني وصف بالعرضي.