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عاجل..ها شحال غادي يدوز الزفزافي ديال الحبس بعد اقتحامه حرمة مسجد بالحسيمة

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 12:49 عاجل..ها شحال غادي يدوز الزفزافي ديال الحبس بعد اقتحامه حرمة مسجد بالحسيمة | حوادث و حقوق
عاجل..ها شحال غادي يدوز الزفزافي ديال الحبس بعد اقتحامه حرمة مسجد بالحسيمة
أكد المحامي طارق السباعي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه السبت، أن العقوبة السجنية التي من المنتظر أن يقضيها ناصر الزفزافي خلف القضبان الحديدية

"شوف تيفي":

أكد المحامي طارق السباعي في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه السبت، أن العقوبة السجنية التي من المنتظر أن يقضيها ناصر الزفزافي خلف القضبان الحديدية، قد تصل لثلاثة سنوات بعد اقتحامه أمس الجمعة مسجد محمد الخامس بالحسيمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أطرافا أخرى، يجب أيضا متابعتها قانونيا.

وعلاقة بالموضوع فإن الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي، يشير إلى أن من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 100إلى 500 درهم”.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أمر بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي، قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة بعد قيامه بمعية مجموعة من الأشخاص أثناء تواجدهم داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي غرامة طارق السباعي الفصل 221 القانون الجنائي الحبس الحفلات الدينية

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أمس 21:41 GMT

عاجل.. الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يأمر بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي

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