عاجل و خطير..نايضة قرطاس في هذه الدولة الإسلامية في أول أيام رمضان.. وحصيلة القتلى جد ثقيلة ﻿

اندلعت اشتباكات عنيفة وجد خطيرة بين مجموعات مسلحة من تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام ، وجبهة النصرة، يومه السبت، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلا، كحصيلة أولية، وذلك حسب ما كشفت عنه قبل قليل وكالة

"شوف تيفي"

اندلعت اشتباكات عنيفة وجد خطيرة بين مجموعات مسلحة من تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام ، وجبهة النصرة، يومه السبت، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلا، كحصيلة أولية، وذلك حسب ما كشفت عنه قبل قليل وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الوكالة الروسية أن الإشتباكات بدأت حين شنّ مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية، هجوماً على مواقع عدّة تابعة لجبهة النصرة، مشيرة إلى أن مدفعية الجيش اللبناني، قصفت بدورها مواقع مسلحين في مناطق جرود ورأس بعلبك المجاورة، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.