 متزعمو إحتجاجات الحسيمة يختفون عن الأنظار و''ناصر الزفزافي'' المطلوب للعدالة يغادر المدينة ﻿
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متزعمو إحتجاجات الحسيمة يختفون عن الأنظار و''ناصر الزفزافي'' المطلوب للعدالة يغادر المدينة

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 12:28 متزعمو إحتجاجات الحسيمة يختفون عن الأنظار وناصر الزفزافي المطلوب للعدالة يغادر المدينة | حوادث و حقوق
متزعمو إحتجاجات الحسيمة يختفون عن الأنظار و''ناصر الزفزافي'' المطلوب للعدالة يغادر المدينة
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن متزعمي الإحتجاجات بمدينة الحسيمة، إختفوا عن الأنظار مباشرة بعد الأحداث الدامية التي شهدها محيط منزل 'ناصر الزفزافي'' يوم أمس الجمعة، والتي أسفرت عن العديد من الجروح البليغة

شوف تيفي

كشفت مصادر "شوف تيفي" أن متزعمي الإحتجاجات بمدينة الحسيمة، إختفوا عن الأنظار مباشرة بعد الأحداث الدامية التي شهدها محيط منزل 'ناصر الزفزافي" يوم أمس الجمعة، والتي أسفرت عن العديد من الجروح البليغة لدى أفراد من القوات العمومية.

وأفاد ذات المصدر أن الأمن مازال مرابط بمحيط منزل "ناصر الزفزافي" منذ يوم أمس الجمعة، نافيا إقتحام الشرطة لمنزله والعبث بمحتوياته كما تدعي بعض الصفحات الفايسبوكية، حيث عم الهدوء مدينة الحسيمة، مباشرة بعد سيطرة قوات حفظ النظام على الوضع الذي أزمه المحسوبون على الحراك الذين رموا القوات العمومية بالحجارة.

وأوضح ذات المصدر، أن غالبية الوجوه التي تتزعم وتحرض على الإحتجاج، توارت عن الأنظار بعد أحداث الأمس، حيث تفيد المعطيات المتوفرة عن تنقلهم للحواضر والبوادي المحيطة بالحسيمة، فيما يتداول بقوة بين أصدقاء وأفراد من عائلة "ناصر الزفزافي" بأنه غادر المدينة إلى وجهة تبقى غير معلومة إلى حدود هذه اللحظات.

‫شوف تيفي

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الزفزافي الإحتجاج اللحظات الحسيمة شوف تيفي

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أمس 21:41 GMT

عاجل.. الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يأمر بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي

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